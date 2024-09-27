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Рада готує податкові стимули для прискорення будівництва вітроенергетики, - Герус

П'ятниця 27 вересня 2024 15:53
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Рада готує податкові стимули для прискорення будівництва вітроенергетики, - Герус Фото: Рада готує податкові стимули для прискорення будівництва вітроенергетики (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Верховна Рада готує законодавчі зміни, які передбачають податкові стимули для прискорення будівництва вітрових електростанцій в Україні.

Про це заявив Андрій Герус, голова комітету з питань енергетики та ЖКГ Верховної Ради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Ми прийняли закон про відміну ПДВ та мита для сонячної генерації. На жаль, вітрова енергетика в плані завезення цілих компонентів не попала, але ми працюємо над цим.", - сказав Герус.

За його словами, окрім обладнання для СЕС, податкові пільги також були поширені на обладнання для газової генерації та системи накопичення енергії і діятимуть вони до кінця 2025 року.

"Це зменшить вхідний квиток на цей ринок. Тобто для інвестицій треба буде трошки менша сума - на 10-15% в залежності від проєкту", - пояснив він.

Як зазначив нардеп, податкові стимули, заплановані Міністерством зелені аукціони для будівництва промислових електростанцій та стимули для будівництва невеликих електростанцій домогосподарствами і бізнесом прискорять відновлення української енергетики.

"В комплексі це має забезпечити відносно швидку відбудову української енергетики", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, інвестори у відновлювану енергетику закликали першого віце-прем'єр міністра, міністерку з питань економіки України Юлію Свириденко підтримати Законопроєкт №11455, який передбачає надання податкових стимулів для будівництва вітроелектростанцій.

На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для швидкого зменшення дефіциту потужності в енергосистемі і скорочення часу відключень в перспективі найближчих років.

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