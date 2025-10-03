Податкові борги в Україні стягуватимуть автоматично: вже розробляють систему

Онлайн сервіси розширять

Державна податкова служба України спільно з Мінцифри розширює цифрові сервіси для громадян. Уже найближчим часом у Дії з’являться нові функції: перевірка майнових податків (нерухомість, земля, авто), нарахувань та боргів, а також можливість сплачувати податки онлайн.

Нові проекти та зміни до законодавства ДПС обговорили на традиційній зустрічі з 55 бізнес-асоціаціями та організаціями громадянського суспільства.

"Баланс між контролем і сервісністю ДПС налаштовуємо у діалозі. Комунікація - ключ до змін, адже кожна зустріч дає нові імпульси роботі податкової", - зазначила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Автоматизація стягнення податкового боргу

ДПС розробляє електронну систему для автоматичного списання коштів з рахунків боржників через систему електронних платежів Нацбанку. Це замінить паперові платіжні інструкції та підвищить ефективність роботи з боргом.

Податки в один клік через "Дію"

Мета ДПС - забезпечити сплату податків у "Дії" не лише для ФОПів, а й для громадян. Планується запуск нового сервісу з майнових податків: перевірка нерухомості, земельних ділянок, авто, нарахувань та боргів, а також оплата онлайн.

Е-аудит і Е-акциз

Система Е-аудит запрацює у 2026 році. Наразі платники подали вже 586 стандартних аудиторських файлів SAF-T UA, які вперше використали для цифрового аналізу під час перевірок.

Стосовно Е-акцизу ДПС очікує законодавчого рішення про старт запуску, наразі розглядаються два варіанти: паралельне використання паперових та електронних марок або перенесення строків впровадження.

Система моніторингу ризиків (СМКОР)

З 30 вересня запроваджено зміни до Постанови №1165, які зменшують кількість підприємств, що стикаються з блокуванням накладних. Відсоток блокування наразі стабільний - 0,3%.

"Раніше блокування і ризиковий статус були найболючішими питаннями для бізнесу. Тепер вони стали менш гострими. Працюємо над відкриттям даних про ризиковість контрагентів", - додала Леся Карнаух.

ДПС також готує зміни до Податкового кодексу з метою захисту прав платників, пропозиції обговорять із бізнес-спільнотою.

Офіси податкових консультантів

У Києві та регіонах вже працюють 20 тестових офісів для громадян та підприємців. Від старту діяльності вони надали понад 5,1 тисячі консультацій.

ДПС планує вдосконалити сервіси: запровадити дорожні карти за найпоширенішими темами та організувати онлайн-запис на прийом.

Дашборд "Моніторинг податкових надходжень"

На вебпорталі ДПС запрацював аналітичний дашборд для відстеження податкових платежів, виконання плану та прозорості даних про бюджет. За словами ДПС, попит на подібний продукт серед громадськості великий.