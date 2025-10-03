ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

У Раді хочуть знову підвищити податок на прибуток банків у два рази

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 09:36
UA EN RU
У Раді хочуть знову підвищити податок на прибуток банків у два рази Фото: Податок на прибуток банків хочуть підвищити у два рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній Раді пропонують знову підняти ставку податку на прибуток банків до 50%. Проти цієї ініціативи категорично проти виступає НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №14097.

Проєкт подав голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Як зазначається у пояснювальній записці, під час воєнного стану критично важливо забезпечити фінансування сектору безпеки та оборони.

У 2023-2024 роках для цього використовувалося додаткове оподаткування банків, однак у 2025 році воно не застосовувалося.

Підвищена ставка у 50%

Законопроектом пропонується тимчасово встановити для банків у 2026 році підвищену ставку податку на прибуток у розмірі 50%. Також передбачається заборона зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

У документі уточнюється, що базова ставка для банків у 2026 році застосовуватиметься для всіх податкових періодів і становитиме 50%. Це має стати додатковим джерелом для фінансування державного бюджету.

Банки України та позиція НБУ

Нагадаємо, у 2025 році для банків діє підвищена ставка на податку прибуток - 25% (для решти підприємств - 18%).

За даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,1 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,9 млрд гривень).

Серед 60 банків України сім державних. За даними НБУ, 65,9% прибутку за перше півріччя 2025 року сформували державні банки(51,4 млрд гривень).

У НБУ вважають, що підвищення податку для банків "небажане, або навіть небезпечне".

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Банки
Новини
Полтавщина під масованим ударом: ракети й дрони РФ били по енергетиці
Полтавщина під масованим ударом: ракети й дрони РФ били по енергетиці
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим