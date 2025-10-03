Налоговые долги в Украине будут взимать автоматически: уже разрабатывают систему

Налоговая служба Украины разрабатывает электронную систему для автоматического списания средств со счетов должников через систему электронных платежей Нацбанка. Кроме того, гражданам планируют расширить цифровые сервисы - в "Дії" появятся новые функции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Государственная налоговая служба Украины совместно с Минцифры расширяет цифровые сервисы для граждан. Уже в ближайшее время в Дії появятся новые функции: проверка имущественных налогов (недвижимость, земля, авто), начислений и долгов, а также возможность платить налоги онлайн.
Новые проекты и изменения в законодательство ГНС обсудили на традиционной встрече с 55 бизнес-ассоциациями и организациями гражданского общества.
"Баланс между контролем и сервисностью ГНС настраиваем в диалоге. Коммуникация - ключ к изменениям, ведь каждая встреча дает новые импульсы работе налоговой", - отметила и. о. Председателя ГНС Леся Карнаух.
ГНС разрабатывает электронную систему для автоматического списания денежных средств со счетов должников через систему электронных платежей Нацбанка. Это заменит бумажные платежные инструкции и повысит эффективность работы с долгом.
Цель ГНС - обеспечить уплату налогов в "Дії" не только для ФЛП, но и для граждан. Планируется запуск нового сервиса по имущественным налогам: проверка недвижимости, земельных участков, авто, начислений и долгов, а также оплата онлайн.
Система Е-аудит заработает в 2026 году. Сейчас плательщики подали уже 586 стандартных аудиторских файлов SAF-T UA, которые впервые использовали для цифрового анализа во время проверок.
Относительно Е-акциза ГНС ожидает законодательного решения о старте запуска, сейчас рассматриваются два варианта: параллельное использование бумажных и электронных марок или перенос сроков внедрения.
С 30 сентября введены изменения в Постановление №1165, которые уменьшают количество предприятий, сталкивающихся с блокировкой накладных. Процент блокировки пока стабилен - 0,3%.
"Раньше блокировки и рисковый статус были самыми болезненными вопросами для бизнеса. Теперь они стали менее острыми. Работаем над открытием данных о рискованности контрагентов", - добавила Леся Карнаух.
ГНС также готовит изменения в Налоговый кодекс с целью защиты прав плательщиков, предложения обсудят с бизнес-сообществом.
В Киеве и регионах уже работают 20 тестовых офисов для граждан и предпринимателей. Со старта деятельности они предоставили более 5,1 тысячи консультаций.
ГНС планирует усовершенствовать сервисы: ввести дорожные карты по самым распространенным темам и организовать онлайн-запись на прием.
На веб-портале ГНС заработал аналитический дашборд для отслеживания налоговых платежей, выполнения плана и прозрачности данных о бюджете. По словам ГНС, спрос на подобный продукт среди общественности большой.
Читайте также о том, что в Верховной Раде предлагают снова поднять ставку налога на прибыль банков до 50%. Против этой инициативы категорически против выступает НБУ.
Ранее мы писали о том, что налоговая служба требует через суд взыскать с Медведчука миллионный долг.