ua en ru
Ср, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Податкова служба вимагає через суд стягнути з Медведчука мільйонний борг

Україна, Середа 06 серпня 2025 13:27
UA EN RU
Податкова служба вимагає через суд стягнути з Медведчука мільйонний борг Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

1 серпня 2025 року Київський окружний адміністративний суд відкрив спрощене провадження в адміністративній справі за позовом Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у м. Києві до колишнього народного депутата України Віктора Медведчука. Позов стосується стягнення податкового боргу в розмірі понад мільйон гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Згідно з ухвалою суду, спір виник із публічно-правових відносин і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, а справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та повідомлення сторін.

Суддя Сергій Дудін, який одноособово розглядатиме справу, витребував у позивача низку документів, зокрема:

  • завірену копію податкового повідомлення-рішення від 15 лютого 2024 року;
  • інтегровану карту Віктора Медведчука щодо податку на нерухоме майно та земельного податку;
  • пояснення щодо можливого оскарження відповідачем податкових повідомлень-рішень.

Від Віктора Медведчука суд вимагає надати докази погашення податкового боргу в розмірі 1 087 557,01 грн та інформацію про оскарження відповідних рішень ДПС.

Відповідачу також запропоновано протягом 15 днів подати відзив на позовну заяву або клопотання про розгляд справи в судовому засіданні. У разі ненадання відзиву без поважних причин суд вирішуватиме справу за наявними матеріалами.

Як повідомлялось раніше, Шостий апеляційний адміністративний суд частково задовольнив апеляційну скаргу колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Але залишив у силі рішення про стягнення з нього податкового боргу в розмірі 501 969,73 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Медведчук ДПСУ Суд
Новини
Останній шанс Путіна? Що відомо про візит Віткоффа до Москви та чому це важливо
Останній шанс Путіна? Що відомо про візит Віткоффа до Москви та чому це важливо
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО