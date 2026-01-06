Податкова знижка за оренду житла: що зміниться для учасників бойових дій з 2026 року

З 1 січня 2026 року учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати податкову знижку за витратами на оренду житла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України (ДПСУ).
Відповідні зміни передбачені законом №4536-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 липня 2025 року.
У ДПС пояснюють, що податкова знижка дозволяє:
Йдеться про фактично понесені витрати на оренду житла за офіційним договором. Мета новацій - посилення соціального захисту та підтримка громадян, які боронили незалежність і територіальну цілісність України.
Крім того, закон запроваджує окремі правила оподаткування для військовополонених, яких виокремлюють в окрему категорію платників податків-нерезидентів.
Для забезпечення безпеки та конфіденційності їхні доходи відображатимуться у податковій звітності без зазначення персональних даних - у вигляді узагальнених сум.
