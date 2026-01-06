Налоговая скидка за аренду жилья: что изменится для участников боевых действий с 2026 года

С 1 января 2026 года участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны смогут получить налоговую скидку по расходам на аренду жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины (ГНСУ).
Соответствующие изменения предусмотрены законом №4536-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 июля 2025 года.
В ГНС объясняют, что налоговая скидка позволяет:
Речь идет о фактически понесенных расходах на аренду жилья по официальному договору. Цель новаций - усиление социальной защиты и поддержка граждан, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины.
Кроме того, закон вводит отдельные правила налогообложения для военнопленных, которых выделяют в отдельную категорию налогоплательщиков-нерезидентов.
Для обеспечения безопасности и конфиденциальности их доходы будут отражаться в налоговой отчетности без указания персональных данных - в виде обобщенных сумм.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какое жилищное обеспечение и компенсации гарантированы военнослужащим в Украине. В частности, кто из военных имеет право на служебное жилье, аренду или денежную компенсацию, при каких условиях государство обязано оплачивать поднаем жилья, а также кто может претендовать на квартиру или компенсацию для постоянного проживания.
Также мы писали о расширении программы "еОселя" для мобилизованных военных. Правительство разрешило им оформлять ипотеку под 3% годовых вместо 7%, уравняв условия с контрактниками. Также установлена предельная площадь жилья и приведены данные о количестве семей, которые уже воспользовались программой.