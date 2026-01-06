Налоговая скидка за аренду жилья: что изменится для участников боевых действий с 2026 года

Соответствующие изменения предусмотрены законом №4536-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 июля 2025 года.

В ГНС объясняют, что налоговая скидка позволяет:

уменьшить налогооблагаемый доход физического лица;

вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Речь идет о фактически понесенных расходах на аренду жилья по официальному договору. Цель новаций - усиление социальной защиты и поддержка граждан, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины.

Кроме того, закон вводит отдельные правила налогообложения для военнопленных, которых выделяют в отдельную категорию налогоплательщиков-нерезидентов.

Для обеспечения безопасности и конфиденциальности их доходы будут отражаться в налоговой отчетности без указания персональных данных - в виде обобщенных сумм.