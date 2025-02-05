Житло для військових. Хто має право на компенсацію за оренду чи купівлю

Українські військовослужбовці мають право на забезпечення житлом. Це є важливою гарантією їхнього соціального захисту.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юрист практики нерухомості, будівництва та земельного права ЮК "Приходько та партнери" Тетяна Тернавська .

Хто з військових має право на компенсацію витрат на оренду чи купівлю житла

Експерт розповіла, що право на забезпечення житлом мають всі українські військовослужбовці - незалежно від того, чи є вони мобілізованими, чи контрактниками.

Так, за змістом закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також постанови Кабінету міністрів України №450 від 26 червня 2013 року, йдеться про надання військовослужбовцям:

службового житла;

можливості оренди чи придбання квартири;

права на отримання компенсації за оренду житла.

"Це дозволяє військовим забезпечити собі умови для проживання, незалежно від їхнього місця служби, та підтримує їхню соціальну стабільність і добробут", - пояснила Тернавська.

Вона наголосила, що всі аспекти щодо компенсацій та житлового забезпечення військових визначають приписи статті 12 зазначеного закону.

"Згідно з пунктом 1 цієї статті військовослужбовці строкової військової служби та військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, розміщуються в казармах або на кораблях - залежно від місця проходження служби", - повідомила юрист.

Якщо ж у мобілізованих військовослужбовців є родини, їм мають надаватись службові приміщення.

"Якщо таких приміщень немає, для військових з родиною повинні бути збудовані спеціальні казарми або надаються місця у сімейних гуртожитках", - зазначила фахівець.

У випадку, коли неможливо забезпечити таких військових і їхні родини зазначеним житлом, військова частина зобов'язана орендувати для них жиле приміщення. Або ж - за їх бажанням - виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) такого приміщення.

"У зазначеному пункті також визначено, що жилі приміщення для постійного проживання (або за бажанням грошову компенсацію для отримання жилого приміщення) отримують військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше та члени їх сімей", - зауважила юрист.

Крім того, курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (які мають сім'ї) надається жила площа в сімейних гуртожитках.

"У разі відсутності таких гуртожитків, їм виплачується за місцем проходження військової служби грошова компенсація за піднайом (найом) жилого приміщення", - пояснила Тернавська.

За її словами, додатково у статті 12 зазначено, що право на компенсацію витрат на оренду або право на отримання квартири для тимчасового проживання мають: