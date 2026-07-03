Налоговая скидка за обучение: как студентам вернуть часть денег за 2025 год
Украинцы, оплачивавшие обучение в образовательных учреждениях в 2025 году, могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Право на налоговую скидку имеют официально трудоустроенные граждане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Главное:
- Кто получает: официально трудоустроенные лица, которые платили за обучение или обучение близких родственников (детей, родителей, супруга).
- Что можно вернуть: часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за расходы на обучение в 2025 году.
- Срок подать декларацию необходимо до 31 декабря 2026 года.
- Важно: если не успеть подать документы до конца года, право на скидку за 2025 год будет потеряно навсегда.
Кто может получить возмещение
Получить скидку могут налогоплательщики, которые оплачивали:
- собственное обучение;
- обучение членов семьи первой степени родства (детей, родителей, мужа или жену).
Компенсация распространяется на затраты на обучение в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и высшего образования.
Как оформить налоговую скидку
Для получения выплат необходимо до 31 декабря 2026 подать декларацию об имущественном положении и доходах.
К декларации следует добавить документы, подтверждающие расходы:
- копию договора с учебным заведением;
- платежные документы (квитанции, чеки и т.п.);
- при необходимости - документы, подтверждающие родственные связи.
Если оплата производилась онлайн, в декларации достаточно указать реквизиты платежных документов.
Как подать документы
Сделать это можно одним из трех способов:
- Лично посетить налоговый орган по месту регистрации.
- Отправка документов по почте с сообщением о вручении.
- Воспользоваться сервисом "Электронный кабинет налогоплательщика" на сайте ГНС.
Важный дедлайн
В налоговой отмечают, что право на скидку не переносится на следующие годы. Если не подать декларацию до конца 2026 года, вернуть средства по расходам на обучение в 2025 году уже не удастся.
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