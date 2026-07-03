Налоговая скидка за обучение: как студентам вернуть часть денег за 2025 год

Украинцы, оплачивавшие обучение в образовательных учреждениях в 2025 году, могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Право на налоговую скидку имеют официально трудоустроенные граждане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

В налоговой отмечают, что право на скидку не переносится на следующие годы. Если не подать декларацию до конца 2026 года, вернуть средства по расходам на обучение в 2025 году уже не удастся.

Для получения выплат необходимо до 31 декабря 2026 подать декларацию об имущественном положении и доходах.

Компенсация распространяется на затраты на обучение в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и высшего образования.

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