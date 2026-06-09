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Податкова знатиме про продажі на OLX: Рада ухвалила закон

13:50 09.06.2026 Вт
1 хв
Коли він торкнеться всіх українців?
aimg Олена Чупровська
Фото: Рада проголосувала закон про доходи з цифрових платформ: коли це торкнеться кожного (Getty Images)

Верховна Рада підтримала законопроєкт №15111-д про доходи з цифрових платформ. Закон був однією з вимог МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост нардепа Ярослава Железняка та Верховну Раду.

Закон ухвалено - як голосувала Рада.

За законопроєкт у цілому проголосували 241 народний депутат.

Текст закону підтримали всі бізнес-асоціації.

Що регулює закон

Законопроєкт №15111-д стосується доходів зцифрових платформ - сервісів, які надають послуги в інтернеті. Це можуть бути:

  • маркетплейси та дошки оголошень;
  • стрімінгові та музичні платформи;
  • агрегатори послуг і доставки.

Онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів.

Коли запрацює

За текстом закону, він набирає чинності не раніше січня 2027 року. Але реально система почне працювати ще пізніше.

Поки підпишуть усі меморандуми і налагодять обмін даними між платформами та податковою - це ближче до 2028 року.

Нагадаємо, раніше Мінфін оприлюднив великий податковий законопроєкт, який містив зміни щодо ПДВ для ФОПів, оподаткування посилок і цифрових платформ. Документ одразу назвали одним з найбільших податкових пакетів останніх років.

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ погодився перенести термін ухвалення закону про оподаткування посилок до кінця липня, знявши ризики для отримання Україною чергового траншу.

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