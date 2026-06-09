Податкова знатиме про продажі на OLX: Рада ухвалила закон

Верховна Рада підтримала законопроєкт №15111-д про доходи з цифрових платформ. Закон був однією з вимог МВФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост нардепа Ярослава Железняка та Верховну Раду.
За законопроєкт у цілому проголосували 241 народний депутат.
Текст закону підтримали всі бізнес-асоціації.
Законопроєкт №15111-д стосується доходів зцифрових платформ - сервісів, які надають послуги в інтернеті. Це можуть бути:
Онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів.
За текстом закону, він набирає чинності не раніше січня 2027 року. Але реально система почне працювати ще пізніше.
Поки підпишуть усі меморандуми і налагодять обмін даними між платформами та податковою - це ближче до 2028 року.
Нагадаємо, раніше Мінфін оприлюднив великий податковий законопроєкт, який містив зміни щодо ПДВ для ФОПів, оподаткування посилок і цифрових платформ. Документ одразу назвали одним з найбільших податкових пакетів останніх років.
Як повідомляло РБК-Україна, МВФ погодився перенести термін ухвалення закону про оподаткування посилок до кінця липня, знявши ризики для отримання Україною чергового траншу.