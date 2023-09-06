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Податкова збільшує кількість перевірок бізнесу попри ріст податкових надходжень

Середа 06 вересня 2023 13:40
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Податкова збільшує кількість перевірок бізнесу попри ріст податкових надходжень Фото: податкова збільшує кількість перевірок бізнесу попри ріст податкових надходжень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Державна податкова служба збільшує кількість перевірок бізнесу попри ріст податкових надходжень до державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю УНІАН.

"У січні - липні нинішнього року, за офіційною інформацією ДПС, план надходжень податку на прибуток підприємств перевиконано на 22,6%. (+13,1 млрд грн), акцизів - на 18,3%. (+9 млрд грн), податку та доходи фізичних осіб на 6,2% (+5,6 млрд грн). Всього до зведеного бюджету за сім місяців поточного року надійшло 661,3 млрд", - йдеться в статті.

Бізнес переважно є свідомим і сплачує податки, приходять до висновку автори статті.

"Він об'єктивно не потребує наглядача з батогом, який стоятиме біля кожної бухгалтерії. Більше того, працювати в умовах війни і воєнних ризиків - складно. Але це аж ніяк не турбує основних натхненників ідеї поновлення перевірок", - йдеться в статті.

Втім місяць тому набрав чинності закон, який частково скасував мораторій на податкові перевірки. При тому що нагальної потреби у цьому не було: податкові надходження перевищують заплановані.

Крім того автори статті констатують посилення тиску на легальний бізнес зі сфери IT, грального бізнесу, а також цитують скарги на податкову великих компаній на кшталт Rozetka, monobank та Нова Пошта.


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