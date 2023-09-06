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Налоговая увеличивает количество проверок бизнеса, несмотря на рост налоговых поступлений

Среда 06 сентября 2023 13:40
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Налоговая увеличивает количество проверок бизнеса, несмотря на рост налоговых поступлений Фото: налоговая увеличивает количество проверок бизнеса, несмотря на рост налоговых поступлений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Государственная налоговая служба увеличивает количество проверок бизнеса, несмотря на рост налоговых поступлений в государственный бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью УНИАН.

"В январе - июле нынешнего года, по официальной информации ГНС, план поступлений налога на прибыль предприятий перевыполнен на 22,6%. (+13,1 млрд грн), акцизов - на 18,3%. (+9 млрд грн), налога и доходы физических лиц на 6,2% (+5,6 млрд грн). Всего в сводный бюджет за семь месяцев текущего года поступило 661,3 млрд", - говорится в статье.

Бизнес в основном сознательный и платит налоги, приходят к выводу авторы статьи.

"Он объективно не нуждается в надсмотрщике с кнутом, который будет стоять у каждой бухгалтерии. Более того, работать в условиях войны и военных рисков - сложно. Но это отнюдь не беспокоит основных вдохновителей идеи возобновления проверок", - говорится в статье.

Впрочем, месяц назад вступил в силу закон, частично отменивший мораторий на налоговые проверки. При этом насущной потребности в этом не было: налоговые поступления превышают запланированные.

Кроме того, авторы статьи констатируют усиление давления на легальный бизнес из сферы IT, игорного бизнеса, а также цитируют жалобы на налоговую крупных компаний вроде Rozetka, monobank и Новая Почта.

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