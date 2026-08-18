Податкова візьметься за бізнес через "ціни в директі"

Головне: Моніторинг соцмереж: ДПС почне аналізувати відкриті джерела в інтернеті, зокрема сторінки в Instagram, TikTok, Telegram, Viber та WhatsApp, для виявлення нелегального бізнесу.

ДПС почне аналізувати відкриті джерела в інтернеті, зокрема сторінки в Instagram, TikTok, Telegram, Viber та WhatsApp, для виявлення нелегального бізнесу. Кого перевірятимуть: Податкова шукатиме незареєстрованих продавців, а також зареєстрований бізнес, який приховує виторг і працює без касових апаратів (РРО/ПРРО).

Податкова шукатиме незареєстрованих продавців, а також зареєстрований бізнес, який приховує виторг і працює без касових апаратів (РРО/ПРРО). Спільні рейди з поліцією: Виявляти незадекларовану торгівлю та послуги ДПС планує разом із Національною поліцією.

Виявляти незадекларовану торгівлю та послуги ДПС планує разом із Національною поліцією. Попередження та штрафи: Спочатку з порушниками проводитимуть роз'яснювальну роботу, однак у разі ігнорування вимог застосовуватимуть штрафи та вимагатимуть офіційної легалізації бізнесу.

Спочатку з порушниками проводитимуть роз'яснювальну роботу, однак у разі ігнорування вимог застосовуватимуть штрафи та вимагатимуть офіційної легалізації бізнесу. Детінізація економіки: Ці заходи впроваджуються на виконання рішень профільного комітету Верховної Ради задля боротьби з тіньовими продажами.

Де шукатимуть тіньовий бізнес

За її словами, ДПС аналізуватиме інформацію, зокрема, у TikTok, Instagram, Telegram, Viber та WhatsApp.

Йдеться про пошук аномалій у роботі зареєстрованого бізнесу, який має використовувати РРО/ПРРО. На основі отриманої інформації податкова визначатиме ризикових платників та перевірятиме їх.

Водночас увагу приділятимуть продавцям товарів і послуг, які працюють через інтернет та соціальні мережі, але взагалі не зареєстровані платниками податків.

Що буде з незареєстрованими продавцями

Таких продавців ДПС має виявляти спільно з Національною поліцією.

У разі виявлення потенційних порушень із продавцями проводитимуть роз'яснювальну роботу. Якщо порушення підтвердяться, бізнес штрафуватимуть та вимагатимуть його легалізації.

Заходи з виявлення тіньового бізнесу передбачені рішенням парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики щодо детінізації економіки. У серпні ДПС повідомила Комітету про виконання відповідних доручень.

Хто в Україні має використовувати РРО/ПРРО

Зазначимо, РРО або ПРРО - це засоби для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів чи надання послуг. РРО - спеціальний пристрій або програмно-технічний комплекс із фіскальними функціями, а ПРРО - програмне, програмно-апаратне або програмно-технічне рішення, яке може працювати на будь-якому пристрої, а його фіскальні функції реалізуються через фіскальний сервер контролюючого органу.

У 2026 році ФОП 2, 3 та 4 груп єдиного податку, а також усі ФОП на загальній системі оподаткування, які здійснюють розрахункові операції, зобов'язані застосовувати РРО або ПРРО. Це стосується, зокрема, розрахунків готівкою, банківськими картками та через платіжні системи.

Водночас у ДПС зазначають, що ФОП першої групи звільнені від обов'язку застосовувати РРО/ПРРО. Також реєстратори можуть не використовувати підприємці, які отримують оплату виключно банківським переказом на IBAN без використання платіжних сервісів. Окремі винятки передбачені для підприємців у сільській місцевості за встановлених законом умов.

Основні вимоги щодо застосування РРО та ПРРО визначає Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Чинна редакція документа станом на червень 2026 року оприлюднена на сайті Верховної Ради.