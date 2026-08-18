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Налоговая возьмется за бизнес из-за "цены в директе"

15:17 18.08.2026 Вт
3 мин
Как налоговики будут анализировать открытые источники?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Налоговая ужесточает проверки бизнеса (Getty Images)

Государственная налоговая служба усиливает работу по выявлению незарегистрированного бизнеса и продаж без использования РРО/ПРРО. Налоговики будут анализировать открытую информацию в интернете и социальных сетях.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народной депутатки от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

Главное:

  • Мониторинг соцсетей: ГНС начнет анализировать открытые источники в интернете, в частности, страницы в Instagram, TikTok, Telegram, Viber и WhatsApp, для выявления нелегального бизнеса.
  • Кого будут проверять: Налоговая будет искать незарегистрированных продавцов, а также зарегистрированный бизнес, который скрывает выручку и работает без кассовых аппаратов (РРО/ПРРО).
  • Общие рейды с полицией: Находить незадекларированную торговлю и услуги ГНС планирует вместе с Национальной полицией.
  • Предупреждения и штрафы: Сначала с нарушителями будут проводить разъяснительную работу, однако в случае игнорирования требований будут применяться штрафы и будут требовать официальной легализации бизнеса.
  • Детенизация экономики: Эти меры предпринимаются во исполнение решений профильного комитета Верховной Рады для борьбы с теневыми продажами.

Где будут искать теневой бизнес

По ее словам, ГНС будет анализировать информацию, в частности, в TikTok, Instagram, Telegram, Viber и WhatsApp.

Речь идет о поиске аномалий в работе зарегистрированного бизнеса, который должен использовать РРО/ПРРО. На основе полученной информации налоговая будет определять рисковых плательщиков и проверять их.

В то же время внимание будут уделяться продавцам товаров и услуг, которые работают через интернет и социальные сети, но вообще не зарегистрированы налогоплательщиками.

Что будет с незарегистрированными продавцами

Таких продавцов ГНС должна выявлять совместно с Национальной полицией.

В случае выявления потенциальных нарушений с продавцами будут проводить разъяснительную работу. Если нарушения подтвердятся, бизнес будут штрафовать и требовать его легализации.

Меры по выявлению теневого бизнеса предусмотрены решением парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по детенизации экономики. В августе ГНС сообщила Комитету о выполнении соответствующих поручений.

Кто в Украине должен использовать РРО/ПРРО

Отметим, РРО или ПРРО - это средства для регистрации расчетных операций при продаже товаров или предоставлении услуг. РРО - специальное устройство или программно-технический комплекс с фискальными функциями, а ПРРО - программное, программно-аппаратное или программно-техническое решение, которое может работать на любом устройстве, а его фискальные функции реализуются через фискальный сервер контролирующего органа.

В 2026 году ФОП 2, 3 и 4 групп единого налога, а также все ФОП на общей системе налогообложения, осуществляющие расчетные операции, обязаны применять РРО или ПРРО. Это касается, в частности, расчетов наличными деньгами, банковскими карточками и через платежные системы.

В то же время в ГНС отмечают, что ФОП первой группы освобождены от обязанности применять РРО/ПРРО. Также регистраторы могут не использовать предприниматели, получающие оплату исключительно банковским переводом на IBAN без использования платежных сервисов. Отдельные исключения предусмотрены для предпринимателей в сельской местности в установленных законом условиях.

Основные требования по применению РРО и ПРРО определяет Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг". Действующая редакция документа на июнь 2026 года обнародована на сайте Верховной Рады.

Напомним, с 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп применение РРО/ПРРО стало обязательным, тогда как для ФОПов 1 группы оно остается добровольным. В то же время для предпринимателей 2-4 групп предусмотрены отдельные исключения, в частности, при продаже неподакцизных товаров в селах при определенных условиях.

РБК-Украина также рассказывало, что компании могут списать поврежденное или уничтоженное из-за обстрелов имущество и уменьшить объект налогообложения налогом на прибыль. Для этого следует документально подтвердить факт уничтожения, а порядок списания зависит от вида имущества и годового дохода предприятия.

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