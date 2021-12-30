Какие ФОПы могут не использовать кассовые аппараты с 1 января: разъяснение Минфина

С 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп должны применять регистраторы расчетных операций (РРО). Для ФОПов первой группы применение РРО не является обязательным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

В то же время для ФОПов второй-четвертой группы есть исключения. Постановлением правительства установлено, что с 1 января 2022 года при продаже товаров (кроме подакцизных) на территории села ФОПам разрешено не использовать РРО/ПРО (при условии использования расчетных книжек и книг учета расчетных операций, РК и КУРО) если:

годовой объем расчетных операций не превышает 167 минимальных зарплат (в 2022 году - 1,09 млн грн) на одно структурное (обособленное) подразделение;

такая торговля не будет осуществляться в одном торговом объекте, где также продаются подакцизные товары;

такими ФОПам не проводится дистанционная торговля, в том числе через сеть Интернет;

сельскими советами и советами объединенных территориальных громад не принято решение об обязательном применении РРО/ПРО на территории соответствующих громад.

В то же время отменена возможность не использовать РК и КУРО при предоставлении услуг химчистки, страхования и предоставления туристических и экскурсионных услуг.

Для плательщиков единого налога первой группы обязанность вести учет товарных запасов не вводится.

"Во всех других случаях для плательщиков единого налога второй-четвертой группы применения РРО/ПРО с 1 января 2022 года становится обязательным", - говорится в сообщении.