Податок на автомобілі преміум-класу: вартість, умови та терміни сплати у 2025 році

Автомобілі преміум-класу вартістю більш як 3 мільйонів гривень оподатковуватимуться річним збором. Список транспортних засобів, що підпадатимуть під оподаткування, Міністерство економіки оприлюднить після 1 лютого 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки та Податковий кодекс України.

Із січня 2025 року власники таких транспортних засобів мають сплачувати 25 тисяч гривень на рік (п. 267.4 ПКУ). Це спрямовано на збільшення надходжень до бюджету..

Податок стосується транспортних засобів віком до п'яти років. Якщо впродовж звітного року автомобілю виповниться п'ять років, податок буде нараховано лише за місяці досягнення цим віком.

Якщо автомобіль досягає п'ятирічного віку в травні 2025 року, податок сплачується за період із січня по травень, тобто за 5 місяців. Сума податку становитиме 10 416,67 гривні.

Як сплатити податок

Податкова служба надсилає повідомлення про необхідність сплати збору, після чого у власників авто буде 60 днів на виконання зобов’язання. У 2025 році крайній термін сплати встановлено на 1 липня.

Перевірка даних

Фізичні особи можуть звертатися до контролюючого органу для перевірки даних щодо об’єктів оподаткування, ставки податку та нарахованої суми. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів і платника податку, орган проводить перерахунок суми податку та надсилає нове податкове повідомлення-рішення.