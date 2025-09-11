Податкова отримає усі дані українців, що продають товари або здають квартири через інтернет

Згідно з документом, цифрові платформи (як то OLX, "Розетка" тощо та інші) будуть виконувати функції додаткових агентів. Податок з фізичних осіб становитиме 5%.

Оператор платформи зобов’язаний встановлювати та включати до звіту про доходи підзвітних продавців таку інформацію щодо кожного підзвітного продавця, який є фізичною особою:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) адресу місця проживання;

3) ідентифікаційний податковий номер,

4) індивідуальний податковий номер платника ПДВ такого продавця, за наявності;

5) дату народження.

Щодо кожного підзвітного продавця, який здійснював діяльність з надання в оренду нерухомого майна цифрі платформи передаватимуть до Податкової: