Податкова отримає усі дані українців, що продають товари або здають квартири через інтернет

Законопроєкт уряду щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, містить норми про передачу даних про продавців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст проєкту №14025.
Згідно з документом, цифрові платформи (як то OLX, "Розетка" тощо та інші) будуть виконувати функції додаткових агентів. Податок з фізичних осіб становитиме 5%.
Оператор платформи зобов’язаний встановлювати та включати до звіту про доходи підзвітних продавців таку інформацію щодо кожного підзвітного продавця, який є фізичною особою:
Щодо кожного підзвітного продавця, який здійснював діяльність з надання в оренду нерухомого майна цифрі платформи передаватимуть до Податкової:
Нагадаємо, влада України у Меморандумі з МВФ заявила про плани ухвалити закон про 5%-вий податок з продавців через інтернет (так званий податок на OLX) до кінця 2025 року.
Кабінет міністрів України зареєстрував в парламенті два законопроєкти про податки з громадян, які продають через інтернет. Відповідальність за сплату покладуть на цифрові платформи (OLX, "Розетка" тощо), а банки контролюватиму доходи.