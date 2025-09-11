UA

Податкова отримає усі дані українців, що продають товари або здають квартири через інтернет

Фото: податківці отримають усі адреси квартир в оренду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Законопроєкт уряду щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, містить норми про передачу даних про продавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст проєкту №14025.

Згідно з документом, цифрові платформи (як то OLX, "Розетка" тощо та інші) будуть виконувати функції додаткових агентів. Податок з фізичних осіб становитиме 5%.

Оператор платформи зобов’язаний встановлювати та включати до звіту про доходи підзвітних продавців таку інформацію щодо кожного підзвітного продавця, який є фізичною особою:

  • 1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
  • 2) адресу місця проживання;
  • 3) ідентифікаційний податковий номер,
  • 4) індивідуальний податковий номер платника ПДВ такого продавця, за наявності;
  • 5) дату народження.

Щодо кожного підзвітного продавця, який здійснював діяльність з надання в оренду нерухомого майна цифрі платформи передаватимуть до Податкової:

  • адресу кожної одиниці оголошення об’єкта нерухомості та, за наявності, реєстраційний номер об’єкта нерухомості;
  • загальну суму винагороди, сплачену (зараховану) протягом кожного кварталу звітного періоду, та кількість операцій з надання в оренду кожної одиниці оголошення об’єкта нерухомості;
  • суму зборів, комісій або податків, що були утримані або стягнуті підзвітним оператором платформи, протягом кожного кварталу звітного періоду;
  • кількість днів, упродовж яких кожна з одиниць оголошення об’єктів нерухомості була надана в оренду впродовж звітного періоду (за наявності інформації), та тип кожного із об’єктів нерухомості.

 

Нагадаємо, влада України у Меморандумі з МВФ заявила про плани ухвалити закон про 5%-вий податок з продавців через інтернет (так званий податок на OLX) до кінця 2025 року.

Кабінет міністрів України зареєстрував в парламенті два законопроєкти про податки з громадян, які продають через інтернет. Відповідальність за сплату покладуть на цифрові платформи (OLX, "Розетка" тощо), а банки контролюватиму доходи.

