Налоговая получит все данные украинцев, продающих товары или сдающих квартиры через интернет

Фото: налоговики получат все адреса квартир в аренду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Законопроект правительства о международном автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, содержит нормы о передаче данных о продавцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст проекта №14025.

Согласно документу, цифровые платформы (как OLX, "Розетка" и т.д. и другие) будут выполнять функции дополнительных агентов. Налог с физических лиц составит 5%.

Оператор платформы обязан устанавливать и включать в отчет о доходах подотчетных продавцов такую информацию по каждому подотчетному продавцу, который является физическим лицом:

  • 1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
  • 2) адрес места жительства;
  • 3) идентификационный налоговый номер,
  • 4) индивидуальный налоговый номер плательщика НДС такого продавца, при наличии;
  • 5) дату рождения.

По каждому подотчетному продавцу, который осуществлял деятельность по предоставлению в аренду недвижимого имущества цифры платформы будут передавать в Налоговую:

  • адрес каждой единицы объявления объекта недвижимости и, при наличии, регистрационный номер объекта недвижимости;
  • общую сумму вознаграждения, уплаченную (зачисленную) в течение каждого квартала отчетного периода, и количество операций по предоставлению в аренду каждой единицы объявления объекта недвижимости;
  • сумму сборов, комиссий или налогов, которые были удержаны или взысканы подотчетным оператором платформы, в течение каждого квартала отчетного периода;
  • количество дней, в течение которых каждая из единиц объявления объектов недвижимости была предоставлена в аренду в течение отчетного периода (при наличии информации), и тип каждого из объектов недвижимости.

 

Напомним, власти Украины в Меморандуме с МВФ заявили о планах принять закон о 5%-ном налоге с продавцов через интернет (так называемый налог на OLX) до конца 2025 года.

Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте два законопроекта о налогах с граждан, которые продают через интернет. Ответственность за уплату возложат на цифровые платформы (OLX, "Розетка" и т.д.), а банки будут контролировать доходы.

