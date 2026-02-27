Податки і тарифи підуть угору: деталі угоди з МВФ і як це вплине на українців

Головне:

Міжнародний валютний фонд затвердив нову програму фінансування України на 4 роки загальним обсягом 8,1 млрд доларів. Фінансування передбачено траншами після перегляду програми та оцінки виконання Україною умов для надання коштів (структурних маяків).

Що потрібно виконати для отримання грошей

Для виконання графіка кредитування у 2026 році Україні доведеться реалізувати 12 структурних маяків. Умови на 2027-2029 роки визначатимуться пізніше - за підсумками перегляду програми.

Серед маяків, які необхідно виконати до кінця березня, кілька законодавчих змін, які раніше були попередніми умовами:

ухвалити норму про запровадження оподаткування доходів від цифрових платформ (так званий "податок на OLX");

запровадити оподаткування міжнародних посилок без прив'язки до суми;

ухвалити закон про введення з 1 січня 2027 року ПДВ для ФОП із річним оборотом 4 млн гривень.

Разом з тим, Україна пообіцяла скасувати обмеження дії військового збору в 5% і продовжити його на післявоєнний період. Він буде об'єднаний з прибутковим податком.

Також буде вжито заходів для зниження ухилення від сплати корпоративного податку, скасовано податкові пільги для доходів іноземних компаній.

Податок на доходи банків у 50%, ймовірно, буде скасовано. "У майбутньому слід уникати подальшої опори на такі заходи, оскільки це може негативно вплинути на кредитування, інвестиції в сектор, спроможність банків реалізовувати плани управління капіталом і приватизацію державних банків", - йдеться в меморандумі.

Крім того, базова ставка ПДВ, яка зараз на рівні 20%, може бути збільшена. На це в Україні пообіцяли піти в разі зниження податкових надходжень і уповільнення зростання економіки.

"Влада готова підвищити податки в разі потреби і розглядає підвищення основної ставки ПДВ як найефективніший варіант у такій непередбачуваній ситуації", - сказано в документі.

Тарифи зростатимуть

Тарифи на газ, електроенергію, опалення та гарячу воду планується піднімати до ринкового рівня після закінчення війни з РФ. При цьому уряд має забезпечити підтримку вразливих домогосподарств.

"Повернення до цін, які повністю відображають ринкові умови, потребуватиме відновлення та посилення конкуренції на оптових і роздрібних ринках і може бути можливим тільки після завершення війни", - йдеться в тексті меморандуму.

До кінця червня 2026 року Кабмін має затвердити дорожню карту поступового підвищення тарифів на газ і електроенергію.

Після ухвалення дорожньої карти планується провести коригування тарифів на електроенергію, забезпечуючи при цьому перегляд субсидій для захисту вразливих верств населення. Зміни тарифів планується проводити поступово після закінчення війни, але в обмежені терміни.

Продаж держбанків і держборг

Для скорочення державної власності в банківському секторі влада України пообіцяла продати два держбанки. Йдеться про Sense Bank і "Укргазбанк".

У цих банках до кінця березня має бути призначений міжнародно визнаний фінансовий консультант. Термін продажу банків поки що не визначено.

Також уряд України повинен буде і далі займатися питанням зниження розміру зовнішнього боргу шляхом реструктуризації боргових зобов'язань з кредиторами.

При цьому МВФ визначено як привілейованого кредитора, який має пріоритет перед іншими зовнішніми кредиторами. Тобто борг перед МВФ не реструктуризується і не списується. Він повинен буде погашатися в першу чергу.

Антикорупція залишається в центрі уваги

Спроби обмежити незалежність НАБУ і САП в Україні підірвали довіру до антикорупційних зусиль уряду, зазначається в документі. У меморандумі наголошено на необхідності зберігати незалежність НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду.

Крім того, "великий корупційний скандал" в "Енергоатомі"(Міндічгейт) привернув увагу до недоліків у запобіганні корупції, управлінні державними підприємствами та системі боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Тому тема антикорупції перебуватиме під пильною увагою МВФ.

Валютний курс і закінчення війни

Грошово-кредитна політика має "зберігати тенденцію до посилення" з метою досягнення цільового показника інфляції НБУ (5%). "У міру зниження невизначеності НБУ має перейти до повноцінної системи таргетування інфляції (ІТ) з повністю гнучким обмінним курсом", - зазначено в меморандумі.

При цьому середньострокова стратегія включає фіскальну консолідацію, поступове пом'якшення валютного контролю та підвищення гнучкості обмінного курсу. Тобто валютний курс поки що контролюватиме Нацбанк, але коридор коливання курсу може змінюватися.

"З огляду на невизначеність тривалості війни, більша гнучкість обмінного курсу також має вирішальне значення для забезпечення достатніх резервів проти шоків і відновлення зовнішньої життєздатності", - йдеться в меморандумі.

Програму МВФ складали, виходячи з базового сценарію завершення війни у 2026 році. Вона буде оперативно скоригована в разі успішних мирних переговорів, зазначила голова МВФ Кристаліра Георгієва.

Негативний сценарій у програмі з МВФ передбачає посилення війни 2026 року, продовження її 2027 року і перехід у заморожений конфлікт до кінця 2028 року.