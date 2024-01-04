Податки для частини ФОПів можуть підвищити: що планують у Мінфіні

За її словами, Мінфін взяв за основу польську систему оподаткування малого та середнього бізнесу, де діє диференційована система і багато ставок - від 2 до 20%, які змінюються час від часу, в залежності від ситуації в економіці.

"Найвищі ставки - це ставки на види діяльності, в яких найменша затратна частина. Це надання послуг. Це ті види діяльності, які - так щоб би толерантніше сказати, - використовуються для підміни трудових відносин цивільно-правовими або відносинами з ФОПами", - сказала вона.

Тому, щоб вирівняти конкурентне середовище, щоб було вигідніше працювати з найманими працівниками, вводяться диференційовані ставки, розповіла Воробей.

Заступник міністра фінансів України, зазначила, про конкретні ставки поки що говорити зарано.

"У нас є приблизний перелік цих ставок, але це не буде вноситися одномоментно, це буде широко обговорюватися з бізнесом. Я впевнена, це буде публічний процес", - додала вона.

Національна стратегія доходів

Кабінет міністрів 27 грудня затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, що було одним із зобов'язань української влади перед Міжнародним валютним фондом.

Згідно з документом, планується реформувати спрощену систему оподаткування, звузивши сферу її застосування шляхом виключення юридичних осіб, запровадивши запобіжники для зменшення зловживань, підвищивши поріг реєстрації платників ПДВ та збільшивши ефективні ставки податків до рівня загального режиму.

За даними Мінфіну, ССО використовує близько 1,7 мільйона платників податків, які генерують відносно стабільні податкові надходження - близько 0,9% ВВП у період 2020-2022 років.

Хоча за час свого існування режим зазнав численних змін, його базова концепція залишається в цілому незмінною.