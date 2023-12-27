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Було вимогою МВФ. Україна затвердила Національну стратегію доходів до 2030 року

Україна, Середа 27 грудня 2023 17:49
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Було вимогою МВФ. Україна затвердила Національну стратегію доходів до 2030 року Архівне фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України сьогодні, 27 грудня, затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні виконуємо один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ - затверджуємо Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки", - йдеться в заяві.

За словами Шмигаля, її метою є посилення фіскальної спроможності держави, адаптація податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, створення стимулів для повоєнного відновлення та економічного зростання.

Що ще зміниться

Шмигаль додав, що у сфері податкового адміністрування - це доброчесність податківців, підвищення довіри громадян до ДПС, зростання ефективності управління ризиками, автоматизація процесів.

"У митній сфері - це послідовна боротьба з корупцією, чітка взаємодія з бізнесом на основі зрозумілих алгоритмів, нові цифрові рішення для митної служби", - додав глава уряду.

Меморандум з МВФ

Нагадаємо, Рада директорів МВФ 11 грудня схвалила другий перегляд програми EFF з Україною та виділила транш на 900 млн доларів за програмою на 2023-2027 роки.

МВФ також оприлюднив оновлений меморандум, який містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Відповідно до меморандуму, Україна зобов’язалася розробити дорожню карту для забезпечення більш прозорого та ефективного управління державними інвестиціями до кінця грудня 2023 року.

Детальніше про рішення МВФ читайте у матеріалі РБК-Україна "Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилася з МВФ на 2024 рік ".

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