Налоги для части ФОПов могут повысить: что планируют в Минфине

По ее словам, Минфин взял за основу польскую систему налогообложения малого и среднего бизнеса, где действует дифференцированная система и много ставок - от 2 до 20%, изменяющихся время от времени, в зависимости от ситуации в экономике.

"Самые высокие ставки - это ставки на виды деятельности, в которых наименьшая затратная часть. Это предоставление услуг. Это те виды деятельности, которые - так чтобы толерантнее сказать, - используются для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или отношениями с ФОПами", - сказала она.

Поэтому чтобы выровнять конкурентную среду, чтобы было выгоднее работать с наемными работниками, вводятся дифференцированные ставки, рассказала Воробей.

Заместитель министра финансов Украины, отметила, о конкретных ставках пока говорить рано.

"У нас есть приблизительный перечень этих ставок, но это не будет вноситься сиюминутно, это будет широко обсуждаться с бизнесом. Я уверена, это будет публичный процесс", - добавила она.

Национальная стратегия доходов

Кабинет министров 27 декабря утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом.

Согласно документу, планируется реформировать упрощенную систему налогообложения, сузив область ее применения путем исключения юридических лиц, введя предохранители для уменьшения злоупотреблений, повысив порог регистрации плательщиков НДС и увеличив эффективные ставки налогов до уровня общего режима.

По данным Минфина, ССО использует около 1,7 миллиона налогоплательщиков, генерирующих относительно стабильные налоговые поступления - около 0,9% ВВП в период 2020-2022 годов.

Хотя за время своего существования режим претерпел многочисленные изменения, его базовая концепция остается в целом неизменной.