Как подать заявление и выбрать специальность. МОН выпустило разъяснение для абитуриентов

Министерство образования и науки Украины в рамках нынешней вступительной кампании начало публиковать видеоролики с разъяснениями для поступающих. В частности, министерство разъяснило, как подать заявление в учебное заведение и выбрать будущую специальность.

Об этом говорится на сайте МОН .

База видеоразъяснений для поступающих будет пополняться новыми материалами до 1 июля - тогда начнется основной этап вступительной кампании. Видеоролики будут публиковать на сайте МОН в разделе "Вступительная кампания 2021" и на официальном YouTube-канале .

Другой ролик призван помочь с непосредственным выбором будущей специальности через электронные сервисы

В первом видеоролике объясняется, как подавать заявление через электронную систему. При подаче заявления нужно выбрать:

Напомним, недавно в Минобразования разъяснили, как детям из Крыма и ОРДЛО поступить в украинский вуз. Поступить в вуз могут абитуриенты даже без украинского аттестата.

Кроме того, Украина запустила подготовительные курсы для абитуриентов из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса.