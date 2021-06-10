Как подать заявление и выбрать специальность. МОН выпустило разъяснение для абитуриентов

Министерство образования и науки Украины в рамках нынешней вступительной кампании начало публиковать видеоролики с разъяснениями для поступающих. В частности, министерство разъяснило, как подать заявление в учебное заведение и выбрать будущую специальность.
Об этом говорится на сайте МОН.
В первом видеоролике объясняется, как подавать заявление через электронную систему. При подаче заявления нужно выбрать:
Другой ролик призван помочь с непосредственным выбором будущей специальности через электронные сервисы
База видеоразъяснений для поступающих будет пополняться новыми материалами до 1 июля - тогда начнется основной этап вступительной кампании. Видеоролики будут публиковать на сайте МОН в разделе "Вступительная кампания 2021" и на официальном YouTube-канале.
Напомним, недавно в Минобразования разъяснили, как детям из Крыма и ОРДЛО поступить в украинский вуз. Поступить в вуз могут абитуриенты даже без украинского аттестата.
Кроме того, Украина запустила подготовительные курсы для абитуриентов из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса.