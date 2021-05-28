Стипендии и курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО запускают 23 вуза: список
Украина запускает курсы для абитуриентов из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса со стипендиальным обеспечением на базе 23 вузов. Обращаться можно с 1 по 20 июня.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Сообщается, что подготовительные курсы для таких абитуриентов будут бесплатными. Причем на них могут записаться не только жители оккупированных территорий, но и населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения.
Курсы будут проводится на базе следующих вузов:
- ВНУ имени Владимира Даля
- НТУ "Харьковский политехнический институт"
- Мариупольский государственный университет
- Горловский институт иностранных языков "Донбасского государственного педагогического университета"
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Донецкий национальный технический университет
- НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
- Луганский национальный аграрный университет
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
- Университет государственной фискальной службы Украины
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
- Приазовский государственный технический университет
- Донбасский государственный педагогический университет
- НАУ им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
- Полтавская государственная аграрная академия
- Донецкий национальный медицинский университет
- Донбасская государственная машиностроительная академия
- Херсонский государственный аграрно-экономический университет
- Луганский государственный медицинский университет
- Измаильский государственный гуманитарный университет
- Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
- Одесская национальная академия пищевых технологий
Что нужно для участия в подготовительных курсах
Чтобы попасть на курсы со стипендиальным обеспечением нужно:
- выбрать вуз из списка
- обратиться в выбранный вуз любыми средствами связи и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ
- при пересечении КПВВ показать приглашение
- приехать в вуз в срок с 01 по 20 июня и лично подать заявление; копию паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) при наличии; копию справки переселенца (при наличии); справку о присвоении ИНН; 4 фото (3х4) и образовательную декларацию.
На подготовительные курсы принимают тех, кто в этом году получил полное общее среднее образование. Учиться на курсах можно один раз и только в одном вузе. Обучение продлится с 29 июня по 31 августа.
Во время прохождения курсов слушатели получат стипендию около 4 500 гривен, им предоставят общежитие. По итогам по каждой учебной дисциплине будет экзамен, после чего будет выдано свидетельство о прохождении подготовительных курсов.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина запускает курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, а также обещает им жилье и стипендии.
А министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью РБК-Украина рассказал, как детям из Крыма и ОРДЛО поступить в украинские вузы.