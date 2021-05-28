ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стипендии и курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО запускают 23 вуза: список

Новина українською →
Пятница 28 мая 2021 14:33
Стипендии и курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО запускают 23 вуза: список Фото: абитуриентов из Крыма и ОРДЛО примут на подготовительные курсы (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: РБК-Украина

Украина запускает курсы для абитуриентов из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса со стипендиальным обеспечением на базе 23 вузов. Обращаться можно с 1 по 20 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что подготовительные курсы для таких абитуриентов будут бесплатными. Причем на них могут записаться не только жители оккупированных территорий, но и населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения.

Курсы будут проводится на базе следующих вузов:

  • ВНУ имени Владимира Даля
  • НТУ "Харьковский политехнический институт"
  • Мариупольский государственный университет
  • Горловский институт иностранных языков "Донбасского государственного педагогического университета"
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Донецкий национальный технический университет
  • НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
  • Луганский национальный аграрный университет
  • Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
  • Университет государственной фискальной службы Украины
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
  • Приазовский государственный технический университет
  • Донбасский государственный педагогический университет
  • НАУ им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
  • Полтавская государственная аграрная академия
  • Донецкий национальный медицинский университет
  • Донбасская государственная машиностроительная академия
  • Херсонский государственный аграрно-экономический университет
  • Луганский государственный медицинский университет
  • Измаильский государственный гуманитарный университет
  • Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
  • Одесская национальная академия пищевых технологий

Что нужно для участия в подготовительных курсах

Чтобы попасть на курсы со стипендиальным обеспечением нужно:

  • выбрать вуз из списка
  • обратиться в выбранный вуз любыми средствами связи и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ
  • при пересечении КПВВ показать приглашение
  • приехать в вуз в срок с 01 по 20 июня и лично подать заявление; копию паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) при наличии; копию справки переселенца (при наличии); справку о присвоении ИНН; 4 фото (3х4) и образовательную декларацию.

На подготовительные курсы принимают тех, кто в этом году получил полное общее среднее образование. Учиться на курсах можно один раз и только в одном вузе. Обучение продлится с 29 июня по 31 августа.

Во время прохождения курсов слушатели получат стипендию около 4 500 гривен, им предоставят общежитие. По итогам по каждой учебной дисциплине будет экзамен, после чего будет выдано свидетельство о прохождении подготовительных курсов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запускает курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО, а также обещает им жилье и стипендии.

А министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью РБК-Украина рассказал, как детям из Крыма и ОРДЛО поступить в украинские вузы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Крым вузы ОРДЛО
NEWS
Генсек НАТО допускает, что Беларусь могла посадить лайнер Ryanair в координации с Россией
Генсек НАТО допускает, что Беларусь могла посадить лайнер Ryanair в координации с Россией
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина