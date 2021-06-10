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Як подати заяву та вибрати спеціальність. МОН випустило роз'яснення для абітурієнтів

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство освіти і науки України в рамках цьогорічної вступної кампанії почало публікувати відеоролики з роз'ясненнями для вступників. Зокрема, міністерство роз'яснило, як подати заяву в навчальний заклад та вибрати майбутню спеціальність.

Про це йдеться на сайті МОН.

У першому відеоролику пояснюється, як подавати заяву через електронну систему. При подачі заяви потрібно обрати:

  • регіон, в якому плануєте навчатись;
  • заклад освіти;
  • форму навчання;
  • спеціальність.

Інший ролик покликаний допомогти з безпосереднім вибором майбутньої спеціальності через електронні сервіси

База відеороз’яснень для вступників буде поповнюватись новими матеріалами до 1 липня - тоді почнеться основний етап вступної кампанії. Відеоролики публікуватимуть на сайті МОН у розділі "Вступна кампанія 2021" та на офіційному YouTube-каналі.

Нагадаємо, нещодавно у Міносвіти роз'яснили, як дітям з Криму та ОРДЛО вступити до українського вишу. Вступити до вишу можуть абітурієнти навіть без українського атестата.

Крім того, Україна запустила підготовчі курси для абітурієнтів з окупованого Криму та окремих районів Донбасу.

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Новини України Міносвітивступна кампанія