Як подати заяву та вибрати спеціальність. МОН випустило роз'яснення для абітурієнтів

Міністерство освіти і науки України в рамках цьогорічної вступної кампанії почало публікувати відеоролики з роз'ясненнями для вступників. Зокрема, міністерство роз'яснило, як подати заяву в навчальний заклад та вибрати майбутню спеціальність.

Про це йдеться на сайті МОН .

База відеороз’яснень для вступників буде поповнюватись новими матеріалами до 1 липня - тоді почнеться основний етап вступної кампанії. Відеоролики публікуватимуть на сайті МОН у розділі "Вступна кампанія 2021" та на офіційному YouTube-каналі .

Інший ролик покликаний допомогти з безпосереднім вибором майбутньої спеціальності через електронні сервіси

У першому відеоролику пояснюється, як подавати заяву через електронну систему. При подачі заяви потрібно обрати:

Нагадаємо, нещодавно у Міносвіти роз'яснили, як дітям з Криму та ОРДЛО вступити до українського вишу. Вступити до вишу можуть абітурієнти навіть без українського атестата.

Крім того, Україна запустила підготовчі курси для абітурієнтів з окупованого Криму та окремих районів Донбасу.