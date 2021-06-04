Как детям из Крыма и ОРДЛО поступить в украинский вуз: разъяснение МОН

Дети с оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут поступить в вузы на подконтрольной Украине территории. Поступить могут абитуриенты и без украинского аттестата.

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает правительственный портал .

По его словам, для начала абитуриенту следует выбрать образовательный центр "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина" (перечень, адрес, контакты и график работы размещены на сайтах МОН).

Позже нужно лично подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательном центре до 20 июля, чтобы поступить на бюджет, до 20 сентября - на контракт.

Поступление на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления):

прием документов - до 20 июля;

вступительные экзамены - до 20 июля;

зачисление - до 23 июля.

После этого нужно сдать на базе образовательного центра два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины. Далее нужно сдать один профильный экзамен или творческий конкурс, который устанавливает сам вуз.

Поступать можно только через один образовательный центр (подавать можно до 5 заявлений).

"В 2021 году, как и в прошлые годы, в приказах о зачислении (в целях безопасности поступающих) фамилии поступающих будут шифроваться", - отметил Шкарлет.

Абитуриент без украинского школьного аттестата может обратиться в один из образовательных центров для прохождения годового оценивания, итоговой аттестации и поступления в вуз по упрощенной процедуре. Для поступления детям, которые прошли данное тестирование, не нужен сертификат ВНО. Они сдают один вступительный экзамен (устанавливает вуз) и два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины.

Дети, которые находятся на неподконтрольной территории, могут воспользоваться каналами связи (+38 098 079 69 73 - Viber, Whatsapp, Telegram, +38 095 200 85 73 - для людей с нарушениями слуха Viber, Whatsapp, Telegram).