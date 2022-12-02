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Подарунок для Путіна. Резніков підтримав ініціативу відключити світло посольству РФ в Празі

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П'ятниця 02 грудня 2022 16:02
Подарунок для Путіна. Резніков підтримав ініціативу відключити світло посольству РФ в Празі Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні підтримують чеську ініціативу щодо відключення електроенергії та води у посольстві РФ у Празі у відповідь на масовані обстріли України, що призводять до руйнування енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Настав час терористичній державі відчути смак власних ліків, відчути смак того, що вони роблять із цивільним населенням України. Чудова ініціатива від @DarPutinovi вимкнути електрику та водопостачання посольства Росії в Празі", - написав він.

За словами Резнікова, петиція вже набрала понад 10 тисяч голосів. Він зазначив, що це може стати гарним прикладом для країн-партнерів України у Європі та світі.

Зазначимо, що чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" оприлюднила петицію з пропозицією відключити електроенергію будівлям, що належать посольству РФ через масовані обстріли України, що призводять до руйнування критичної інфраструктури.

Нагадаємо, в Міненерго повідомили, що відключення світла в Україні можуть стати коротшими, якщо не буде нових обстрілів зі сторони РФ.

Тим часом рятувальники дали українцям поради, як підготуватися до можливого блекауту.

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Олексій Резніков Чехія Електроенергія
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