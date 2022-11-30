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В Міненерго назвали умову для скорочення тривалості відключень

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Київ, Середа 30 листопада 2022 09:18
В Міненерго назвали умову для скорочення тривалості відключень Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко, Марія Кучерявець

Відключення світла в Україні можуть стати коротшими. Проте для цього необхідно, аби не було нових обстрілів енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Ситуація покращується з кожним днем. Тому що ключове для нас - збільшити обсяг генерації, і чим більше ми його збільшуємо, тим це скорочує дефіцит в енергосистемі. Ми говоримо про таку ситуацію і це ключове, що я хотів би підкреслити: якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми бачимо, що в найближчій перспективі стабілізувати і скоротити тривалість відключення", - зазначив міністр.

За його словами, після стабілізації ситуації будуть запроваджені планові відключення, коли люди будуть розуміти проміжок часу, протягом якого в них не буде електроенергії.

Нагадаємо, нещодавно директор ДТЕК Дмитро Сахарук пояснив нерівномірні відключення світла в Україні.

Також зазначимо, що у Києві сьогодні знову діють екстрені відключення світла, графіки обмежень не діють.

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Герман Галущенко відключеня світла Електроенергія Минэнерго
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