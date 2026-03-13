"Подарунок" для Кім Чен Ина: США залишили Південну Корею без ППО заради Ірану

США перекидають системи Patriot і THAAD з Південної Кореї на Близький Схід. Експерти говорять про ослаблення ППО Сеула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.

Сполучені Штати розпочали екстрене перекидання своїх ключових систем протиповітряної та протиракетної оборони з Корейського півострова на Близький Схід. Такий крок, здійснений у розпал військової операції проти Ірану, фактично залишає Південну Корею без захисту єдиним комплексом THAAD та значної частини батарей Patriot.

Екстрена передислокація без домовленостей

За даними агентства Yonhap та аналітиків Defense Express, американський контингент (USFK) згортає свої позиції. Особливість нинішньої ситуації полягає в її поспішності:

Відсутність погоджень: На відміну від 2025 року, коли перекидання систем обговорювалося з Сеулом заздалегідь, нинішній вивід систем відбувається без жодних попередніх домовленостей із південнокорейською владою.

Контекст війни: Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває вже близько двох тижнів, і потреба в посиленні оборони там стала критичною.

«Подарунок» для Кім Чен Ина

На території Республіки Корея американці мали всього одну батарею стратегічного комплексу ПРО THAAD та від 8 до 10 батарей ЗРК Patriot. Вивезення цих ресурсів значно послаблює «парасольку» над Сеулом. Експерти називають це справжнім подарунком для лідера КНДР Кім Чен Ина, адже стримування північнокорейських ракетних загроз тепер значною мірою лягає на плечі самих південнокорейців.

Чому США пішли на такий ризик?

Поспіх із перекиданням свідчить про те, що під час планування операції «Епічна лють» у Вашингтоні недооцінили реальні можливості Ірану.

Дефіцит радарів: На Близькому Сході було знищено вже чотири радіолокаційні станції AN/TPY-2 (дві з них — американські), які є «очима» комплексів THAAD. Втрати систем: Якщо передислоковані з Кореї системи будуть уражені Іраном, США не зможуть швидко їх замінити, що залишить Сеул без американського прикриття на тривалий час.

Чи залишиться Сеул беззахисним?

Попри вивід американських засобів, Південна Корея має власні ресурси:

Власна ППО: 8 батарей ЗРК Patriot та вітчизняні комплекси KM-SAM (розроблені на основі технологій С-400), які вже довели свою ефективність.

Морський щит: Потужний флот із системою Aegis та ракетами SM-3, здатними перехоплювати балістичні ракети за межами атмосфери.

Глобальний зсув сил

Ситуація на Близькому Сході змушує США та НАТО забирати ресурси з інших стратегічних напрямків. Головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич уже підтвердив у Сенаті, що частина європейських систем ППО також була перекинута на допомогу Ізраїлю та американським базам у регіоні.