"Подарок" для Ким Чен Ына: США оставили Южную Корею без ПВО ради Ирана

США перебрасывают системы Patriot и THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток. Эксперты говорят об ослаблении ПВО Сеула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Соединенные Штаты начали экстренную переброску своих ключевых систем противовоздушной и противоракетной обороны с Корейского полуострова на Ближний Восток. Такой шаг, осуществленный в разгар военной операции против Ирана, фактически оставляет Южную Корею без защиты единственным комплексом THAAD и значительной части батарей Patriot.

Экстренная передислокация без договоренностей

По данным агентства Yonhap и аналитиков Defense Express, американский контингент (USFK) сворачивает свои позиции. Особенность нынешней ситуации заключается в ее поспешности:

Отсутствие согласований: В отличие от 2025 года, когда переброска систем обсуждалась с Сеулом заранее, нынешний вывод систем происходит без каких-либо предварительных договоренностей с южнокорейскими властями.

Контекст войны: Операция США и Израиля против Ирана продолжается уже около двух недель, и потребность в усилении обороны там стала критической.

"Подарок" для Ким Чен Ына

На территории Республики Корея американцы имели всего одну батарею стратегического комплекса ПРО THAAD и от 8 до 10 батарей ЗРК Patriot. Вывоз этих ресурсов значительно ослабляет "зонтик" над Сеулом. Эксперты называют это настоящим подарком для лидера КНДР Ким Чен Ына, ведь сдерживание северокорейских ракетных угроз теперь в значительной степени ложится на плечи самих южнокорейцев.

Почему США пошли на такой риск?

Спешка с переброской свидетельствует о том, что при планировании операции "Эпическая ярость" в Вашингтоне недооценили реальные возможности Ирана.

Дефицит радаров: На Ближнем Востоке было уничтожено уже четыре радиолокационные станции AN/TPY-2 (две из них - американские), которые являются "глазами" комплексов THAAD. Потери систем: Если передислоцированные из Кореи системы будут поражены Ираном, США не смогут быстро их заменить, что оставит Сеул без американского прикрытия на длительное время.

Останется ли Сеул беззащитным?

Несмотря на вывод американских средств, Южная Корея имеет собственные ресурсы:

Собственная ПВО: 8 батарей ЗРК Patriot и отечественные комплексы KM-SAM (разработанные на основе технологий С-400), которые уже доказали свою эффективность.

Морской щит: Мощный флот с системой Aegis и ракетами SM-3, способными перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы.

Глобальное смещение сил

Ситуация на Ближнем Востоке заставляет США и НАТО забирать ресурсы с других стратегических направлений. Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич уже подтвердил в Сенате, что часть европейских систем ПВО также была переброшена на помощь Израилю и американским базам в регионе.