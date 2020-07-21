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Подача воды в Крым: "Слуга народа" озвучил позицию Зеленского

Автор: Артур Родивилов

Президент против поставки воды на оккупированный полуостров

Президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возможного возобновления водоснабжения оккупированного Крыма из материковой части Украины. Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко спросил президента о возобновлении поставок воды на полуостров.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, президент ответил "лаконично", что против.

В комментариях к публикации Яременко также спросили о мнении президента относительно выступлений артистов, которые выступали на полуострове: можно ли им гастролировать на материковой Украине.

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В ответ нардеп заявил, что не стал бы спрашивать о таком Зеленского.

"Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента", - заверил он.

После российской оккупации Крым вынужден обходиться запасами местных водохранилищ. Однако с начала года они обмелели до критического минимума.

Напомним, тема подачи воды в Крым возобновилась в начале года. Тогда глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что согласен пустить воду на полуостров в обмен на уступки Владимира Путина по Донбассу.

Спустя несколько месяцев новые разговоры инициировал премьер Денис Шмыгаль, он заявил, что воду в Крым надо подавать.

После этого высокопоставленные чиновники отрицали возможность возобновления подачи воды на полуостров. Шмыгаль за три месяца также поменял свое мнение.

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