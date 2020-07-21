Подача воды в Крым: "Слуга народа" озвучил позицию Зеленского

Президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возможного возобновления водоснабжения оккупированного Крыма из материковой части Украины. Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко спросил президента о возобновлении поставок воды на полуостров.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, президент ответил "лаконично", что против.

В комментариях к публикации Яременко также спросили о мнении президента относительно выступлений артистов, которые выступали на полуострове: можно ли им гастролировать на материковой Украине.

В ответ нардеп заявил, что не стал бы спрашивать о таком Зеленского.

"Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента", - заверил он.

После российской оккупации Крым вынужден обходиться запасами местных водохранилищ. Однако с начала года они обмелели до критического минимума.

Напомним, тема подачи воды в Крым возобновилась в начале года. Тогда глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что согласен пустить воду на полуостров в обмен на уступки Владимира Путина по Донбассу.

Спустя несколько месяцев новые разговоры инициировал премьер Денис Шмыгаль, он заявил, что воду в Крым надо подавать.

После этого высокопоставленные чиновники отрицали возможность возобновления подачи воды на полуостров. Шмыгаль за три месяца также поменял свое мнение.