Все починається із "хулігана". У ГУР розповіли про тактику морських дронів Magura V5
Українські морські дрони Magura V5 мають свою специфічну тактику. Першим завжди летить так званий дрон-""хуліган".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командира спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" з символічним позивним "Тринадцятий".
"Перший дрон - це, знаєте, такий "хуліган". Йому неважливо де зачепити - він має просто зав’язати бійку", - пояснив "Тринадцятий".
Розвідник нагадав, що після знищення низки ворожих кораблів Чорноморський флот РФ залишається паралізованим, хоча продовжує споживати великі грошові ресурси.
"Те, що російський флот паралізований, це добре. Але він існує. Нам треба його дістати. І ми працюємо в цьому напрямку. Це постійна гра, як шахи. Ситуація змінюється. Технології надзвичайно швидко змінюються”, - заявив командир спецпідрозділу ГУР.
Він також констатував той факт, що Україна домінує в Чорному морі над РФ.
Українські морські дрони Magura V5
Морський дрон Magura V5 вперше показали у квітні 2024 року. Це дрон українського виробництва.
Метою атак таких БПЛА є російські кораблі. Зокрема, Magura V5 потопив корабель "Цезар Куніков" і катер "Тунець".
Зазначимо, що 22 вересня 2023 року було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті 34 російські офіцери загинули, 105 були поранені. Після цього російські окупанти практично не використовують Севастопольські бухти для своїх кораблів.
Як нещодавно писало РБК-Україна, Чорноморський флот Росії втратив чверть своїх кораблів внаслідок українських ударів. Росія була змушена була вивести свої кораблі з Криму, проте ЧФ РФ все ж таки зберігає здатність до ракетних запусків.
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