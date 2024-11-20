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Британська розвідка оцінила "могутність" Чорноморського флоту РФ після 1000 днів війни

Україна, Середа 20 листопада 2024 12:51
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Британська розвідка оцінила "могутність" Чорноморського флоту РФ після 1000 днів війни Фото: Чорноморський флот скоротився на чверть за 1000 днів війни (twitter.com osinttechnical)
Автор: Олександр Білоус

Чорноморський флот Росії втратив чверть своїх кораблів унаслідок українських ударів. Він був змушений піти з Криму, проте зберігає здатність до ракетних запусків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, до вторгнення Росії в Україну у 2022 році керівництво Росії майже напевно сприймало ВМС РФ та Чорноморський флот як невід'ємні компоненти своєї стратегічної морської могутності.

"Після 1000 днів війни військово-морські можливості Росії у Чорному морі були значно виснажені через високоефективні українські операції", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до вторгнення ВМС України значно поступалися за чисельністю Чорноморському флоту та обмежувалися невеликою кількістю великих бойових кораблів та суден берегової оборони.

Проте, за даними британської розвідки, з 24 лютого 2022 року українські сили знищили або пошкодили понад 25% великих військових кораблів Росії, які діють у Чорному морі, включно з потопленням флагмана Чорноморського флоту, крейсером "Москва", який раніше вважався передовою платформою ППО.

В результаті Чорноморський флот Росії був змушений перемістити всі свої основні сили зі своєї історичної бази у Севастополі до Новоросійська на сході Чорного моря. Російські підрозділи, що діють у регіоні, також змушені були адаптувати свою тактику і змінити райони, в яких вони діють.

"Попри те, що Чорноморський флот Росії наразі обмежений східною частиною Чорного моря, він зберігає здатність завдавати дальніх ударів по Україні на підтримку наземних операцій", - повідомили в Міноборони Британії.

Раніше командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.

Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, хоча російські кораблі були витіснені з Чорного моря, Росія все ще має перевагу в повітряному просторі завдяки активному використанню авіації та дронів.

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