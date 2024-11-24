Все начинается с "хулигана". В ГУР рассказали про тактику морских дронов Magura V5
Украинские морские дроны Magura V5 имеют свою специфическую тактику. Первым всегда летит так называемый дрон-"хулиган".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командира спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с символическим позывным "Тринадцатый".
"Первый дрон - это, знаете, такой "хулиган". Ему неважно где задеть - он должен просто завязать драку", - пояснил "Тринадцатый".
Разведчик напомнил, что после уничтожения ряда вражеских кораблей, Черноморский флот РФ остается парализованным, хотя продолжает потреблять большие денежные ресурсы.
"То, что российский флот парализован, это хорошо. Но он существует. Нам нужно его достать. И мы работаем в этом направлении. Это постоянная игра, как шахматы. Ситуация меняется. Технологии очень быстро меняются", - заявил командир спецподразделения ГУР.
Он также констатировал тот факт, что Украина доминирует в Черном море над РФ.
Украинские морские дроны Magura V5
Морской дрон Magura V5 впервые показали в апреле 2024 года. Это дрон украинского производства.
Целью атак таких БПЛА являются российские корабли. В частности, Magura V5 потопил корабль "Цезарь Куников" и катер "Тунец".
Отметим, что 22 сентября 2023 года был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате 34 российских офицера погибли, 105 были ранены. После этого российские оккупанты практически не используют Севастопольские бухты для своих кораблей.
Как недавно писало РБК-Украина, Черноморский флот России потерял четверть своих кораблей в результате украинских ударов. Россия была вынуждена была вывести свои корабли из Крыма, однако ЧФ РФ все же сохраняет способность к ракетным запускам.
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