Почему Украине важна работа ОБСЕ на Донбассе: ответ эксперта

Как пояснила аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина, например, наблюдатели фиксируют какую-то определенную военную технику, но не указывают, чья она и откуда взялась.

Тогда достаточно обратиться к военным экспертам, и если окажется, что соответствующий образец стоит только на вооружении РФ и поступил туда после начала войны, то вывод будет однозначным - это оружие или технику на Донбасс завезли из России.

"В Украине сегодня нет лучшего механизма, чтобы говорить на языке фактов, чем отчеты СММ. Нравятся они нам или нет, но на уровне международных организаций, политических дебатов на Западе единственное, с чем соглашаются крупнейшие сторонники России - это отчеты ОБСЕ. Там больше полезного, чем мы привыкли думать", - рассказала Золкина.

Соответственно, отсутствие наблюдателей СММ, станет большим ударом для продвижения украинской трактовки того, что происходит в ОРДЛО, в противовес российской пропаганде.