Чому Україні важлива робота ОБСЄ на Донбасі: відповідь експерта

У звітах про роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні міститься маса необхідної інформації. Вони дозволяють підтвердити позицію української сторони: що в ОРДЛО завозять техніку з Росії, а обстріли провокують бойовики, а не ЗСУ.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу".
Як пояснила аналітик фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна, наприклад, спостерігачі фіксують якусь певну військову техніку, але не вказують, чия вона і звідки взялася.
Тоді досить звернутися до військових експертів, і якщо виявиться, що відповідний зразок стоїть тільки на озброєнні РФ і надійшов туди після початку війни, то висновок буде однозначним - цю зброю або техніку на Донбас завезли з Росії.
"В України сьогодні немає кращого механізму, щоб говорити мовою фактів, ніж звіти СММ. Подобаються вони нам чи ні, але на рівні міжнародних організацій, політичних дебатів на Заході єдине, з чим погоджуються найбільші прихильники Росії - це звіти ОБСЄ. Там більше корисного, ніж ми звикли думати", - розповіла Золкіна.
Відповідно, відсутність спостерігачів СММ, стане великим ударом для просування українського трактування того, що відбувається в ОРДЛО, на противагу російській пропаганді.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку і Горлівці.
Після чого, Українська делегація в ТКГ відреагувала на це, зазначивши, що розглядають дії окупантів, які блокують роботу членів місії ОБСЄ на Донбасі як системний підрив повноваження місії.
Згодом стало відомо, що окупанти перестали блокувати роботу місії ОБСЄ у Горлівці.