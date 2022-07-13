Почему Украина не сбивает вражеские самолеты над Беларусью: объяснение военных

Сбивать российские самолеты в пространстве Беларуси не позволяют мощности средств ПВО. Это возможно только в том случае, если самолет войдет в зону их поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга , в среду, 13 июля.

"К сожалению, мы не можем ее уничтожать (российскую авиацию, - ред.) на территории Беларуси. Это слишком далеко, чтобы мы могли ее достать. Российская авиация работает вокруг Украины, в такой подкове, от Беларуси начиная, заканчивая островом Змеиный. Между Змеиным и Севастополем они находятся постоянно, 24 на 7, в режиме постоянного патрулирования", – рассказал он.

По словам Игната, они (РФ - ред.) перебазируют самолеты с одного плацдарма на другой, используя все без исключения аэродромы Беларуси.

"Мы можем их (самолеты, - ред.) уничтожать только тогда, когда они войдут в зону поражения нашей ПВО. На сегодняшний день те средства, которые мы имеем, это С-300. Дальность поражения этого комплекса до 70 км. Понятно, что эти комплексы стоят на территории Украины и ясно, что не на самой границе", - добавил он.