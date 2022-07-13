Почему Украина не сбивает вражеские самолеты над Беларусью: объяснение военных
Сбивать российские самолеты в пространстве Беларуси не позволяют мощности средств ПВО. Это возможно только в том случае, если самолет войдет в зону их поражения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга, в среду, 13 июля.
"К сожалению, мы не можем ее уничтожать (российскую авиацию, - ред.) на территории Беларуси. Это слишком далеко, чтобы мы могли ее достать. Российская авиация работает вокруг Украины, в такой подкове, от Беларуси начиная, заканчивая островом Змеиный. Между Змеиным и Севастополем они находятся постоянно, 24 на 7, в режиме постоянного патрулирования", – рассказал он.
По словам Игната, они (РФ - ред.) перебазируют самолеты с одного плацдарма на другой, используя все без исключения аэродромы Беларуси.
"Мы можем их (самолеты, - ред.) уничтожать только тогда, когда они войдут в зону поражения нашей ПВО. На сегодняшний день те средства, которые мы имеем, это С-300. Дальность поражения этого комплекса до 70 км. Понятно, что эти комплексы стоят на территории Украины и ясно, что не на самой границе", - добавил он.
Как сообщалось, накануне вечером, 10 июля, в Беларуси вновь активизировалась российская военная авиация. На военный аэродром в Мачулищах (Минская область) прилетели два Ил-76 Воздушно-космических сил России и самолет ДРЛО А-50.
Кроме того, на протяжении всей ночи, 11 июля, над Беларусью летал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в паре с истребителями. Пилоты обсуждали видимость целей для ударов по Украине.
Отметим, что российские самолеты уже наносили удары по Украине, находясь в воздушном пространстве Беларуси. Так, 25 июня, таким образом ракетами был поражен поселок Десна в Черниговской области, где действует 169-й учебный центр имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ.
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