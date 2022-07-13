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Чому Україна не збиває ворожі літаки над Білоруссю: пояснення військових

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Україна, Середа 13 липня 2022 17:26
Чому Україна не збиває ворожі літаки над Білоруссю: пояснення військових Фото: російський літак Су-35 (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Збивати російські літаки в просторі Білорусі Україні не дозволяють потужності засобів ППО. Це можливо лише у випадку, коли літак увійде в зону їх ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу у середу, 13 липня.

"На жаль ми не можемо її знищувати (російську авіацію, - ред.) на території Білорусі. Це занадто далеко, щоб ми могли її дістати. Російська авіація працює довкола України, в такій підкові, від Білорусі починаючи, закінчуючи островом Зміїний. Між Зміїним і Севастополем вони находяться постійно, 24 на 7, в режимі постійного патрулювання", - розповів він.

За словами Ігната, вони (РФ, - ред.) перебазовують літаки з одного плацдарму на інший, використовуючи всі без виключення аеродроми Білорусі.

"Ми можемо їх (літаки, - ред.) знищувати лише тоді, коли вони увійдуть у зону ураження нашої ППО. На сьогодні ті засоби що ми маємо, це С-300. Дальність ураження цього комплексу до 70 км. Зрозуміло, що ці комплекси стоять на території України і ясно що не на самому кордоні", - додав він.

Як повідомлялося, напередодні увечері, 10 липня, у Білорусі знову активізувалася російська військова авіація. На військовий аеродром у Мачулищах (Мінська область) прилетіли два Іл-76 Повітряно-космічні сили Росії та літак ДРЛО А-50.

Крім того, протягом усієї ночі, 11 липня, над Білоруссю літав російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 у парі з винищувачами. Пілоти обговорювали видимість цілей для ударів по Україні.

Зазначимо, що російські літаки вже завдавали ударів по Україні, перебуваючи у повітряному просторі Білорусі. Так, 25 червня, таким чином ракетами було вражено селище Десна у Чернігівській області, де діє 169-й навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ.

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