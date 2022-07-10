В Беларуси активизировалась военная авиация из России: карта маршрутов

Накануне вечером в Беларуси вновь активизировалась российская военная авиация. На военный аэродром в Мачулищах (Минская область) прилетели два Ил-76 Воздушно-космических сил России и самолет ДРЛО А-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Белорусски Гаюн" в Telegram .

Сегодня утром также на военный аэродром прилетели три российских Ил-76.

По данным аналитиков, в 05:00 с военного аэродрома "Иваново-Северный" (Ивановская область, Россия) в Мачулищи прилетел RF-86842 и улетел в 07:00.

В 08:30 из Международного аэропорта Анапы им. В.К. Коккинаки (Краснодарский край, Россия) прилетел RF-86048. В 10:10 борт улетел в Иваново. По информации наблюдателей, этот борт был пустой или с минимальной загрузкой.

Третий Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RF-78791 прилетал в Беларусь и раньше, во время активной фазы войны на Киевском направлении. Самолет приземлился в 09:45. И пока остается на территории Беларуси, как и самолет ДРЛО А-50, который прилетел накануне.

Кроме того, в 09:00 из Мачулищей улетел Ил-76 ВВС РБ с регистрационным номером EW-004DE.