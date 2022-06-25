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Россияне нанесли ракетные удары по Десне и Житомирской области

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Суббота 25 июня 2022 06:59
Россияне нанесли ракетные удары по Десне и Житомирской области Фото: Россияне нанесли ракетные удары по Десне и Житомирской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия нанесла ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области, где действует 169-й учебный центр имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

Чаус призвал не публиковать фото и видео "прилетов".

"Черниговщина. 25 июня. Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем", - сообщил он.

Воинская часть занимает большую часть территории поселка.

Telegram-канал белорусский OSINT-группы пишет, что российские бомбардировщики якобы взлетали половину ночи с аэродромов РФ, входили в воздушное пространство РБ, подлетали близко к границе Украины, пускали ракеты "со стороны Наровли", и уходили назад в Россию.

Житомирская военная администрация написала, что в области "слышны взрывы".

Ранее жителей Черниговской области и Конотопа предупредили о возможных ракетных ударах.

Напомним, утром мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе "звучат взрывы".

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