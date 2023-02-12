"Почекаємо і побачимо". Посол у Британії відповів на коливання союзників щодо передачі літаків

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський під час своєї закордонної поїздки заявив про символи нової коаліції - коаліції літаків - і наголосив, що Україні потрібна авіація від партнерів. Втім, поки питання передачі авіації перебуває на рівні перемовин.

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