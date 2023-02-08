ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Європейці повинні розуміти, що допомагаючи нам, вони допомагають собі, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Середа 08 лютого 2023 22:12
Європейці повинні розуміти, що допомагаючи нам, вони допомагають собі, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська спільнота має зрозуміти, що допомагаючи нам - надаючи Україні військову допомогу, вони допомагають і собі.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Le Figaro.

За його словами, згода Німеччини поставити Україні танки свого виробництва означає, що країни разом проти РФ.

"Те, що вони (німці, - ред.) погодилися поставити нам танки, означає, що ми всі разом проти російської агресії. Завтра може йтися про літаки або про щось інше. Але краще пожертвувати військовою технікою, це дешевше, ніж жертвувати цивільним населенням, яке стане наступною ціллю", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що його робота полягає в тому, щоб змусити західні країни допомогти Україні.

"Коли у вас на кордонах росіяни, вам доводиться жертвувати власним населенням. Моя робота полягає в тому, щоб змусити західні країни допомогти нам. Тому що справа не тільки в нас... Європейці мають зрозуміти, що, допомагаючи нам, вони й допомагають собі. Ось що я кажу всім лідерам, які хочуть якнайшвидше зупинити війну, бо бояться, що вона перекинеться на їхню територію", - заявив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Україна отримає понад 100 старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн.

Крім того, глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина надасть Україні до літа до 25 одиниць бойових танків Leopard 1. При цьому до кінця 2023 року ЗСУ отримають ще 80 одиниць танків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський: давайте зробимо так, щоб росіяни думали, коли буде наступ України
Зеленський: давайте зробимо так, щоб росіяни думали, коли буде наступ України
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"