Європейці повинні розуміти, що допомагаючи нам, вони допомагають собі, - Зеленський

Європейська спільнота має зрозуміти, що допомагаючи нам - надаючи Україні військову допомогу, вони допомагають і собі.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Le Figaro.

За його словами, згода Німеччини поставити Україні танки свого виробництва означає, що країни разом проти РФ.

"Те, що вони (німці, - ред.) погодилися поставити нам танки, означає, що ми всі разом проти російської агресії. Завтра може йтися про літаки або про щось інше. Але краще пожертвувати військовою технікою, це дешевше, ніж жертвувати цивільним населенням, яке стане наступною ціллю", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що його робота полягає в тому, щоб змусити західні країни допомогти Україні.

"Коли у вас на кордонах росіяни, вам доводиться жертвувати власним населенням. Моя робота полягає в тому, щоб змусити західні країни допомогти нам. Тому що справа не тільки в нас... Європейці мають зрозуміти, що, допомагаючи нам, вони й допомагають собі. Ось що я кажу всім лідерам, які хочуть якнайшвидше зупинити війну, бо бояться, що вона перекинеться на їхню територію", - заявив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Україна отримає понад 100 старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн.

Крім того, глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина надасть Україні до літа до 25 одиниць бойових танків Leopard 1. При цьому до кінця 2023 року ЗСУ отримають ще 80 одиниць танків.

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