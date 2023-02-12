"Подождем и увидим". Посол в Британии ответил на колебания союзников по передаче самолетов

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский во время своей заграничной поездки заявил о символах новой коалиции - коалиции самолетов - и подчеркнул, что Украине нужна авиация от партнеров. Впрочем, пока вопрос передачи авиации находится на уровне переговоров.

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