"Подождем и увидим". Посол в Британии ответил на колебания союзников по передаче самолетов

Мировые лидеры вынуждены сохранять единство по вопросу передачи Украине авиации Украине. Поэтому здесь следует подождать и увидеть результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в эфире телеканала BBC.
Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский во время своей заграничной поездки заявил о символах новой коалиции - коалиции самолетов - и подчеркнул, что Украине нужна авиация от партнеров. Впрочем, пока вопрос передачи авиации находится на уровне переговоров.
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