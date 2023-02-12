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Відправка F-16 в Україну - це серйозний виклик, - Дуда

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Польща, Неділя 12 лютого 2023 02:48
Відправка F-16 в Україну - це серйозний виклик, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передача Україні винищувачів F-16 може стати "серйозним викликом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За словами Дуди, наразі в розпорядженні ВПС Польщі є менше 50 таких літаків і для передачі їх Україні потрібно "значно більше". Крім цього, ці винищувачі потребують дуже серйозного обслуговування", тому "недостатньо просто відправити кілька F-16 Укрїні".

Він також наголосив, що рішення про передачу літаків має бути колективним.

Нагадаємо, що Україна подала офіційний запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16. Проте поки питання на стадії обговорення.

Також повідомлялось, що у США очікують, що ініціативу союзників щодо передачі Україні винищувачів F-16 підтримають усередині країни.

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