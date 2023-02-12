Відправка F-16 в Україну - це серйозний виклик, - Дуда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

За словами Дуди, наразі в розпорядженні ВПС Польщі є менше 50 таких літаків і для передачі їх Україні потрібно "значно більше". Крім цього, ці винищувачі потребують дуже серйозного обслуговування", тому "недостатньо просто відправити кілька F-16 Укрїні".

Він також наголосив, що рішення про передачу літаків має бути колективним.