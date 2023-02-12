Відправка F-16 в Україну - це серйозний виклик, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передача Україні винищувачів F-16 може стати "серйозним викликом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
За словами Дуди, наразі в розпорядженні ВПС Польщі є менше 50 таких літаків і для передачі їх Україні потрібно "значно більше". Крім цього, ці винищувачі потребують дуже серйозного обслуговування", тому "недостатньо просто відправити кілька F-16 Укрїні".
Він також наголосив, що рішення про передачу літаків має бути колективним.
Нагадаємо, що Україна подала офіційний запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16. Проте поки питання на стадії обговорення.
Також повідомлялось, що у США очікують, що ініціативу союзників щодо передачі Україні винищувачів F-16 підтримають усередині країни.
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