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Польща про передачу Україні авіації: рішення за НАТО, але домовленостей поки немає

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Варшава, Четвер 09 лютого 2023 09:14
Польща про передачу Україні авіації: рішення за НАТО, але домовленостей поки немає Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Рішення щодо передачі Україні бойової авіації буде ухвалювати НАТО. Однак, поки що домовленостей в цьому питанні немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

"Україна має нашу повну підтримку, в тому числі довгострокову. Польща вже передала Києву багато військової техніки. Щодо бойової авіації, то рішення за НАТО. Наразі таких домовленостей немає", - заявив Моравецький.

Також польський прем'єр зазначив, що "затримка постачання зброї українцям суперечить інтересам Європи", а також "змушує Кремль відчувати себе впевненіше, але недостатньо для нападу на країни НАТО".

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський, звертаючись до членів британського парламенту заявив про символи нової коаліції - коаліції літаків - і наголосив, що Україні потрібна авіація від партнерів.

Своєю чергою в Польщі заявляють, що це рішення мають ухвалювати в НАТО, а в США ж кажуть, що поки нічого оголосити в контексті можливих поставок літаків.

Додамо, тим часом в Офісі українського президента вважають, що питання постачання Україні винищувачів вирішиться протягом тижнів.

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