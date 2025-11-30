UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Початок зими буде теплим: яку погоду очікувати в Україні наступного тижня (карти)

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Перший тиждень зими в Україні буде відносно теплим, але хмарним. Водночас у понеділок очікуються невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 1 грудня, в Україні буде хмарно. Дощі прогнозуються у західних та південних областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +5… +7 градусів;
  • у східних областях - від +5…+8 градусів;
  • у центральних областях - від +5…+8 градусів;
  • у південних областях - від +6…+11 градусів;
  • у західних областях - від +5…+7 градусів.

У вівторок, 2 грудня, також буде хмарно, однак без істотних опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +5… +7 градусів;
  • у східних областях - від +3…+9 градусів;
  • у центральних областях - від +5…+9 градусів;
  • у південних областях - від +8…+14 градусів;
  • у західних областях - від +9…+11 градусів.

У середу, 3 грудня, також істотних опадів не прогнозується, очікується хмарність.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +5… +7 градусів;
  • у східних областях - від +3…+9 градусів;
  • у центральних областях - від +5…+10 градусів;
  • у південних областях - від +9…+13 градусів;
  • у західних областях - від +5…+9 градусів.

У четвер, 4 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощі не прогнозуються.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +8 градусів;
  • у східних областях - від +2…+8 градусів;
  • у центральних областях - від +6…+10 градусів;
  • у південних областях - від +7…+12 градусів;
  • у західних областях - від +5…+10 градусів.

У п'ятницю, 5 грудня, буде хмарно, без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +4… +6 градусів;
  • у східних областях - від +2…+8 градусів;
  • у центральних областях - від +6…+8 градусів;
  • у південних областях - від +7…+12 градусів;
  • у західних областях - від +5…+10 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.

Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

