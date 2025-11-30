Початок зими буде теплим: яку погоду очікувати в Україні наступного тижня (карти)

У понеділок, 1 грудня, в Україні буде хмарно. Дощі прогнозуються у західних та південних областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +5… +7 градусів;

у східних областях - від +5…+8 градусів;

у центральних областях - від +5…+8 градусів;

у південних областях - від +6…+11 градусів;

у західних областях - від +5…+7 градусів.

У вівторок, 2 грудня, також буде хмарно, однак без істотних опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +5… +7 градусів;

у східних областях - від +3…+9 градусів;

у центральних областях - від +5…+9 градусів;

у південних областях - від +8…+14 градусів;

у західних областях - від +9…+11 градусів.

У середу, 3 грудня, також істотних опадів не прогнозується, очікується хмарність.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +5… +7 градусів;

у східних областях - від +3…+9 градусів;

у центральних областях - від +5…+10 градусів;

у південних областях - від +9…+13 градусів;

у західних областях - від +5…+9 градусів.

У четвер, 4 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощі не прогнозуються.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +3… +8 градусів;

у східних областях - від +2…+8 градусів;

у центральних областях - від +6…+10 градусів;

у південних областях - від +7…+12 градусів;

у західних областях - від +5…+10 градусів.

У п'ятницю, 5 грудня, буде хмарно, без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: