RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Начало зимы будет теплым: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе (карты)

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Первая неделя зимы в Украине будет относительно теплой, но облачной. В то же время в понедельник ожидаются небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 1 декабря, в Украине будет облачно. Дожди прогнозируются в западных и южных областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +5... +7 градусов;
  • в восточных областях - от +5...+8 градусов;
  • в центральных областях - от +5...+8 градусов;
  • в южных областях - от +6...+11 градусов;
  • в западных областях - от +5...+7 градусов.

Во вторник, 2 декабря, также будет облачно, однако без существенных осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +5... +7 градусов;
  • в восточных областях - от +3...+9 градусов;
  • в центральных областях - от +5...+9 градусов;
  • в южных областях - от +8...+14 градусов;
  • в западных областях - от +9...+11 градусов.

В среду, 3 декабря, также существенных осадков не прогнозируется, ожидается облачность.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +5... +7 градусов;
  • в восточных областях - от +3...+9 градусов;
  • в центральных областях - от +5...+10 градусов;
  • в южных областях - от +9...+13 градусов;
  • в западных областях - от +5...+9 градусов.

В четверг, 4 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. Дожди не прогнозируются.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +8 градусов;
  • в восточных областях - от +2...+8 градусов;
  • в центральных областях - от +6...+10 градусов;
  • в южных областях - от +7...+12 градусов;
  • в западных областях - от +5...+10 градусов.

В пятницу, 5 декабря, будет облачно, без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +4... +6 градусов;
  • в восточных областях - от +2...+8 градусов;
  • в центральных областях - от +6...+8 градусов;
  • в южных областях - от +7...+12 градусов;
  • в западных областях - от +5...+10 градусов.

 

Напомним, ранее в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода