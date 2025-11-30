Начало зимы будет теплым: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе (карты)

В понедельник, 1 декабря, в Украине будет облачно. Дожди прогнозируются в западных и южных областях.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +5... +7 градусов;

в восточных областях - от +5...+8 градусов;

в центральных областях - от +5...+8 градусов;

в южных областях - от +6...+11 градусов;

в западных областях - от +5...+7 градусов.

Во вторник, 2 декабря, также будет облачно, однако без существенных осадков.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +5... +7 градусов;

в восточных областях - от +3...+9 градусов;

в центральных областях - от +5...+9 градусов;

в южных областях - от +8...+14 градусов;

в западных областях - от +9...+11 градусов.

В среду, 3 декабря, также существенных осадков не прогнозируется, ожидается облачность.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +5... +7 градусов;

в восточных областях - от +3...+9 градусов;

в центральных областях - от +5...+10 градусов;

в южных областях - от +9...+13 градусов;

в западных областях - от +5...+9 градусов.

В четверг, 4 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. Дожди не прогнозируются.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +3... +8 градусов;

в восточных областях - от +2...+8 градусов;

в центральных областях - от +6...+10 градусов;

в южных областях - от +7...+12 градусов;

в западных областях - от +5...+10 градусов.

В пятницу, 5 декабря, будет облачно, без осадков.

Столбики термометров днем покажут: