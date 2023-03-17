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Початок кінця. У Зеленського привітали ордер на арешт Путіна

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Україна, П'ятниця 17 березня 2023 18:49
Початок кінця. У Зеленського привітали ордер на арешт Путіна Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Виданий ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна - це чіткий сигнал елітам Росії про те, що з ними станеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

За словами радника, світ змінився тієї миті, як Міжнародний кримінальний суд видав орден на арешт Путіна. Саме в той момент російська "еліта" отримала читкий сигнал про те, що з ними станеться і чому не буде "як раніше".

"Це початок кінця РФ у її нинішньому вигляді на світовій арені. Це чітка юридична процедура. Просто зачекай", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні суд Гааги видав ордер на арешт Путіна.

Росія відразу відреагувала на рішення МКС.

Своєю чергою ордер на арешт російського диктатора прокоментував спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

Генеральний прокурор України Андрій Костін пояснив, що дає ордер Гааги на арешт Путіна.

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