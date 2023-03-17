Стефанчук про ордер Гааги: за межами бункера Путіна чекає арешт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Стефанчука у Facebook .

"Ордер на арешт Путіна за вчинення воєнних злочинів. Вітаю це рішення Міжнародного кримінального суду. Тепер тільки у себе на болотах Росія може продовжувати кричати і заперечувати причетність до всіх звірств, скоєних в Україні", - заявив він.

Він підкреслив, що це великий крок для відновлення світової справедливості.

"Світу все зрозуміло. Це великий крок у відновленні світової справедливості", - заявив Стефанчук.

Він додав, що тепер за межами бункера російського диктатора чекає арешт.

"Відтепер, світ ніколи не потисне руку тому, хто вирішив розпочати неспровоковану жорстоку війну в Україні. Тепер за межами бункера на Путіна чекає арешт. І вирок! Справедливий вирок! Вирок тому, хто ніщо інше, як саме зло", - підкреслив спікер Ради.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

Додамо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав рішення МКС та заявив, що міжнародні злочинці будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини.

У свою чергу, в МЗС РФ вже відреагували на рішення МКС. Представник відомства Марія Захарова заявила, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення.

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