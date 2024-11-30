З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
За добу з 29 на 30 листопада, армія РФ втратила на фронті 1740 солдатів, 5 танків і 23 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 740 400 (+1740) осіб ліквідовано;
- танків - 9463 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 19 355 (+12) од.;
- артилерійських систем - 20 909 (+23) од.;
- РСЗВ - 1253 (+2) од.;
- засоби ППО - 1019 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 792 (+42) од.;
- крилатих ракет - 2851 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 30 431 (+72) од.;
- спеціальної техніки - 3617 (+2) од.
Ситуація на фронті й атака ударними БпЛА
За даними ISW, Сили оборони просунулися в районі Вугледара, а росіяни мають успіх біля Куп'янська, Торецька, Покровська і Великої Новосілки.
Минулої ночі війська агресора знову атакували України дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці східних, центральних та південних областей оголошували повітряну тривогу.
У Києві тривогу оголосили близько 4:00. Сили ППО успішно збили кілька дронів у передмісті столиці.
Тим часом президент Володимир Зеленський розповів про головну проблему ЗСУ на даному етапі війни.
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