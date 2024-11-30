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З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб

Субота 30 листопада 2024 07:45
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З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб Фото: кількість втрат військових РФ подолала нову психологічну позначку (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 29 на 30 листопада, армія РФ втратила на фронті 1740 солдатів, 5 танків і 23 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 740 400 (+1740) осіб ліквідовано;
  • танків - 9463 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 355 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 20 909 (+23) од.;
  • РСЗВ - 1253 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1019 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 792 (+42) од.;
  • крилатих ракет - 2851 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 30 431 (+72) од.;
  • спеціальної техніки - 3617 (+2) од.

З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб

Ситуація на фронті й атака ударними БпЛА

За даними ISW, Сили оборони просунулися в районі Вугледара, а росіяни мають успіх біля Куп'янська, Торецька, Покровська і Великої Новосілки.

Минулої ночі війська агресора знову атакували України дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці східних, центральних та південних областей оголошували повітряну тривогу.

У Києві тривогу оголосили близько 4:00. Сили ППО успішно збили кілька дронів у передмісті столиці.

Тим часом президент Володимир Зеленський розповів про головну проблему ЗСУ на даному етапі війни.

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