З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб

За добу з 29 на 30 листопада, армія РФ втратила на фронті 1740 солдатів, 5 танків і 23 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті й атака ударними БпЛА

За даними ISW, Сили оборони просунулися в районі Вугледара, а росіяни мають успіх біля Куп'янська, Торецька, Покровська і Великої Новосілки.

Минулої ночі війська агресора знову атакували України дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці східних, центральних та південних областей оголошували повітряну тривогу.

У Києві тривогу оголосили близько 4:00. Сили ППО успішно збили кілька дронів у передмісті столиці.

Тим часом президент Володимир Зеленський розповів про головну проблему ЗСУ на даному етапі війни.

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